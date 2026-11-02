Khánh Hòa: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 7 dự án đầu tư công

Quang cảnh buổi làm việc.

Buổi làm việc do ông Trần Hòa Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Bùi Thanh Bình, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa đồng chủ trì.

Tại cuộc họp, đoàn giám sát cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã tập trung mổ xẻ những nguyên nhân gây chậm trễ tiến độ tại 7 dự án được khảo sát. Các "nút thắt" lớn nhất hiện nay vẫn xoay quanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cùng những vướng mắc trong khâu bố trí và giải ngân vốn.

Danh sách 7 dự án được đưa ra rà soát, tháo gỡ bao gồm: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.652B và ĐT.652D (địa bàn phường Đông Ninh Hòa); Đường nối từ thị trấn Tân Sơn đi ngã tư Tà Năng; Đầu tư hạ tầng chống ngập lụt, xói lở khu dân cư Mỹ Thanh (Cam Ranh); Kè bờ hữu sông Cái và kè sông Cái Phường Bắc Nha Trang);Dự án Hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang; Đường Minh Mạn, phường Ninh Hòa (giai đoạn 2); Khu công viên biển Bình Sơn và Dự án Di dân, tái định cư vùng sạt lở núi Đá Lăn (xã Thuận Bắc).

Từ kết quả giám sát thực tiễn, đoàn đã đưa ra các kiến nghị tháo gỡ cụ thể. Lắng nghe các đề xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ đầu tư phải khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ những vấn đề tồn đọng đã được chỉ ra.

Ông Trần Hòa Nam khẳng định, trên cơ sở các kiến nghị của đoàn giám sát, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt các đơn vị nhằm xử lý dứt điểm rào cản, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa các công trình vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.