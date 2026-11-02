Tuyên Quang thúc đẩy phát triển hạ tầng, bổ sung 3.000 căn nhà ở xã hội

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 409/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 91-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại đến năm 2030.

Theo kế hoạch, tỉnh ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, có tính kết nối liên vùng, gắn với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án nhà ở xã hội thuộc khu phát triển nhà ở đô thị Tuyên Quang, phường Minh Xuân

Trong lĩnh vực giao thông, Tuyên Quang tập trung triển khai cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang kết nối đến Thanh Thủy và các tuyến đường kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đồng thời nâng cấp quốc lộ, đường tỉnh, giao thông khu vực biên giới và các công trình phòng, chống sạt lở.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu cứng hóa khoảng 85% đường xã, 75% đường thôn, 65% đường ngõ, xóm và 60% đường nội đồng.

Về phát triển đô thị, Tuyên Quang đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 35%, định hướng phát triển đô thị Tuyên Quang và đô thị Hà Giang theo tiêu chí đô thị loại II. Đáng chú ý, tỉnh phấn đấu hoàn thành tối thiểu 3.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo các chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với đó, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, chiếu sáng, cây xanh và không gian công cộng sẽ được ưu tiên đầu tư, hướng tới phát triển đô thị xanh, thông minh và có bản sắc.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh đặt mục tiêu hình thành mới ít nhất 4 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp phù hợp quy hoạch, đồng thời hoàn thiện các trình tự, thủ tục theo quy định. Các khu công nghiệp Long Bình An, Nhữ Khê - Đội Cấn, Tam Đa được định hướng mở rộng, hoàn thiện hạ tầng; đồng thời tiếp tục đầu tư Khu công nghiệp Bình Vàng và Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Tỉnh cũng chú trọng chuẩn bị quỹ đất sạch, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải tập trung và các công trình bảo vệ môi trường nhằm nâng cao khả năng thu hút đầu tư.

Về hạ tầng số, Tuyên Quang phấn đấu 100% trung tâm xã có sóng 5G, toàn bộ thôn, tổ dân phố có sóng thông tin di động. Các hệ thống thông tin, nền tảng và cơ sở dữ liệu dùng chung thuộc phạm vi phải kết nối, chia sẻ sẽ được hoàn thiện theo quy định.

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và kết quả từng nhiệm vụ; ưu tiên vốn cho công trình trọng điểm, đồng thời tăng cường huy động nguồn lực xã hội và hợp tác công tư.

Sở Xây dựng được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện. Kế hoạch sẽ được đánh giá giữa kỳ vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030.