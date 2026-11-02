Phường Hoàn Kiếm nâng cao hiệu quả giám sát trật tự đô thị
Là địa bàn trung tâm của Thủ đô với hoạt động kinh doanh, dịch vụ và du lịch sầm uất, phường Hoàn Kiếm luôn nâng cao trật tự đô thị. Để các chuyển biến không chỉ dừng lại sau mỗi đợt ra quân mà được duy trì bền vững, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân phường đang góp phần làm rõ trách nhiệm của chính quyền và các đơn vị chuyên môn trong công tác quản lý địa bàn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-hoan-kiem-nang-cao-hieu-qua-giam-sat-trat-tu-do-thi-24626110218182783.htm