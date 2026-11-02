Phường Hoàn Kiếm nâng cao hiệu quả giám sát trật tự đô thị

Sau khi Báo CAND đăng tải bài viết “Chưa được cấp kinh phí, các đơn vị dịch vụ công vẫn phải hoạt động” phản ánh việc hơn 4 tháng qua nhiều đơn vị phục vụ dịch vụ công ở Quảng Trị như vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… chưa được cấp kinh phí. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị có các công văn chỉ đạo giải quyết vấn đề báo nêu.