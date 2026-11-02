Động thổ cầu Bà Dạt 2 tại Palm City, góp phần hoàn thiện hạ tầng khu Nam Rạch Chiếc

Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu Nam Rạch Chiếc, tăng cường kết nối giữa các khu dân cư, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận không gian công cộng ven sông.

Đầu tư đồng bộ hạ tầng, tăng cường kết nối khu vực

Cầu Bà Dạt 2 được đầu tư xây dựng mới với chiều dài khoảng 38 m, rộng 12m, gồm 3 nhịp và 2 làn xe. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 124 tỷ đồng, bao gồm hạng mục cầu, đường giao thông, hệ thống kè, lối đi bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Cùng với cầu Bà Dạt 2, dự án triển khai tuyến đường giao thông mới dài khoảng 445 m, rộng 12 m và hệ thống kè kết hợp lối đi bộ dài khoảng 355m. Các hạng mục thoát nước, chiếu sáng và cây xanh cũng được đầu tư đồng bộ dọc tuyến, đáp ứng nhu cầu lưu thông, đồng thời góp phần chỉnh trang cảnh quan khu vực.

Theo định hướng phát triển hạ tầng giao thông Nam Rạch Chiếc, cầu Bà Dạt 2 sẽ bổ sung tuyến kết nối giữa các khu dân cư hiện hữu với khu dân cư Nam Rạch Chiếc, trong đó có khu đô thị Palm City. Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, công trình dự kiến tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận đường song hành cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và các hướng kết nối đến nút giao An Phú.

Việc đầu tư bổ sung cầu và tuyến đường kết nối được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng lưu thông, hạn chế tình trạng chia cắt giao thông trong khu vực. Đây cũng là một trong những bước chuẩn bị về hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng khi khu vực Nam Rạch Chiếc tiếp tục phát triển.

Gắn kết hạ tầng giao thông với phát triển không gian công cộng ven sông

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, các hạng mục kè, lối đi bộ, cây xanh và hệ thống chiếu sáng thuộc công trình cầu Bà Dạt 2 còn góp phần cải thiện cảnh quan ven sông. Việc triển khai đồng bộ các hạng mục này hướng đến hình thành thêm không gian đi bộ, thư giãn và sinh hoạt ngoài trời, phục vụ nhu cầu của cộng đồng dân cư.

Phối cảnh cầu Bà Dạt 2 với quy mô 2 làn xe, kết hợp các hạng mục đường giao thông và cảnh quan ven sông.

Theo định hướng phát triển không gian công cộng, tuyến kết nối từ Palm City sang khu vực bờ đối diện sẽ mở rộng khả năng tiếp cận cảnh quan ven sông cho cư dân. Khi được kết nối với hệ thống cảnh quan hiện hữu, khu vực này có thể bổ sung các không gian phục vụ hoạt động vận động, nghỉ ngơi và giao lưu cộng đồng cho người dân tại các khu dân cư lân cận.

Đối với Palm City, đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển không gian công cộng được xác định là những thành phần có mối liên hệ chặt chẽ trong quá trình phát triển tổng thể khu đô thị. Trong đó, hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày, tăng cường liên kết giữa các phân khu; còn không gian công cộng góp phần bổ sung diện tích xanh, tiện ích và nâng cao trải nghiệm sống gần gũi với thiên nhiên cho cư dân.

Chia sẻ về định hướng này, ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc điều hành mảng Kinh doanh Bất động sản Nhà ở cao tầng, Hướng Việt Properties, cho biết:“Với vai trò đơn vị phát triển Palm City, chúng tôi xác định việc hoàn thiện hạ tầng phải gắn với những lợi ích thiết thực cho cư dân: đi lại thuận tiện hơn, tiếp cận không gian xanh dễ dàng hơn và có thêm nơi sinh hoạt cộng đồng. Cầu Bà Dạt 2 cùng các hạng mục cảnh quan, tiện ích ven sông là một phần trong định hướng đó, phục vụ cộng đồng hiện hữu và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của khu đô thị.”

Tiếp nối lộ trình phát triển tổng thể khu đô thị Palm City

Palm City có quy mô 30,6 ha, tọa lạc tại khu Nam Rạch Chiếc, phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh. Từ khi tái khởi động vào tháng 6/2026, khu đô thị từng bước triển khai các hạng mục nhà ở, hạ tầng và không gian công cộng theo định hướng phát triển tổng thể.

Trong lộ trình này, Palm River - phân khu căn hộ cao tầng ven sông - đã được khởi công vào giữa năm 2026. Cùng với các hạng mục công viên và đường chạy bộ ven sông đang được triển khai, việc động thổ cầu Bà Dạt 2 tiếp tục đánh dấu quá trình đầu tư các công trình hạ tầng, tiện ích phục vụ nhu cầu sinh sống, di chuyển và sinh hoạt của cộng đồng cư dân.

Theo kế hoạch, cầu Bà Dạt 2 dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027. Khi chính thức đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần bổ sung năng lực kết nối cho Palm City và các khu dân cư lân cận, đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông và hệ thống không gian công cộng tại khu vực Nam Rạch Chiếc.