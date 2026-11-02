Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ, hạ tầng giao thông và logistics chưa đồng bộ đang là một trong những trở ngại lớn đối với phát triển của Đồng Tháp. Các tuyến kết nối từ biên giới qua trung tâm tỉnh ra Biển Đông, đến TP. Hồ Chí Minh và hệ thống cảng biển quốc tế chưa hoàn chỉnh.

Đặc biệt, hành lang cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ cần được nâng cao năng lực khai thác, mở rộng đồng bộ để giảm chi phí logistics và thúc đẩy liên kết vùng.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu vật liệu xây dựng, hạn chế về nguồn lực đầu tư và quỹ đất cũng ảnh hưởng đến tiến độ phát triển. Nguồn cung cát san lấp, đá xây dựng còn hạn chế; thủ tục chuẩn bị, cấp phép khai thác một số mỏ kéo dài.

Trong khi đó, nhu cầu đất dành cho công nghiệp, logistics, đô thị và hạ tầng ngày càng lớn nhưng chỉ tiêu sử dụng đất chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Một điểm nghẽn khác là các động lực tăng trưởng mới chưa được khai thác tương xứng. Công nghiệp chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, logistics và năng lượng tái tạo còn nhiều dư địa nhưng thiếu hạ tầng đồng bộ, quỹ đất và điều kiện đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nêu kiến nghị.

Để tháo gỡ những khó khăn trên, Đồng Tháp kiến nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch năm 2028; đồng thời, sớm xem xét phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 lên 6 làn xe, bảo đảm kết nối đồng bộ toàn tuyến, đáp ứng nhu cầu vận tải và khả năng cân đối nguồn lực.

Tỉnh cũng đề nghị quan tâm hỗ trợ các Dự án cao tốc Dinh Bà - Cao Lãnh; tuyến N1 và cầu Tân Châu - Hồng Ngự; cầu Sa Đéc, cầu Ô Môn. Đáng chú ý, địa phương kiến nghị nghiên cứu, tích hợp vào các quy hoạch liên quan trục giao thông Cao Lãnh - Mỹ Tho - Gò Công - cầu Soài Rạp, kết nối Cần Giờ, Vũng Tàu và hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải. Đây là trục động lực phát triển kinh tế sông Tiền từ biên giới ra Biển Đông, góp phần mở rộng không gian công nghiệp, đô thị, logistics và dịch vụ.

Cùng với các dự án giao thông, Đồng Tháp đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ vốn giai đoạn 2026 - 2030 cho các công trình giao thông liên vùng đủ điều kiện; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư tuyến kinh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền nhằm phát triển vận tải thủy, giảm chi phí logistics. Tỉnh cam kết chủ động bố trí nguồn lực địa phương, thực hiện giải phóng mặt bằng và huy động vốn ngoài ngân sách.

Một trong những vấn đề cấp thiết được Đồng Tháp kiến nghị tháo gỡ là nguồn cung vật liệu xây dựng. Theo ước tính, nhu cầu cát san lấp phục vụ phát triển hạ tầng của tỉnh trong giai đoạn tới khoảng 125 triệu m3, chưa kể nhu cầu đá xây dựng.

Tỉnh đề nghị Chính phủ chỉ đạo điều phối nguồn cát, đá trong vùng, ưu tiên các công trình trọng điểm; áp dụng đầy đủ cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP và Luật Địa chất và khoáng sản hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn báo cáo tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, Đồng Tháp kiến nghị nghiên cứu rút thời gian giải quyết thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng phục vụ các dự án đủ điều kiện xuống khoảng 20 - 30 ngày đối với hồ sơ đầy đủ; đơn giản hóa thủ tục đối với những mỏ đã có dữ liệu địa chất, trữ lượng và điều kiện pháp lý rõ ràng. Các khâu kiểm tra, lấy ý kiến, thẩm định cũng được đề xuất thực hiện đồng thời trong phạm vi pháp luật cho phép.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc rút ngắn thời gian thủ tục phải đi đôi với bảo đảm an toàn khai thác, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Để tạo dư địa thu hút đầu tư, Đồng Tháp kiến nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, nhất là đất trồng lúa. Theo số liệu của tỉnh, hiện trạng đất trồng lúa năm 2025 là 281.143 ha, chỉ tiêu đất trồng lúa đến năm 2030 được phân bổ lại là 225.277 ha.

Tỉnh đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét giảm thêm 18.399 ha đất trồng lúa, đưa chỉ tiêu đến năm 2030 xuống khoảng 206.878 ha. Đồng thời, điều chỉnh tăng tương ứng các chỉ tiêu đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giao thông, logistics và đất phi nông nghiệp khác theo nhu cầu dự án thực tế.

Đồng Tháp cam kết sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm an ninh lương thực, môi trường và sinh kế người dân; ưu tiên tạo quỹ đất cho các dự án có khả năng triển khai, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và giá trị gia tăng thực tế.

Trong lĩnh vực thủy lợi, tỉnh kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư các công trình kiểm soát xâm nhập mặn, phòng, chống sạt lở, sụt lún; ưu tiên Dự án Chuyển nước ngọt qua kinh Chợ Gạo phục vụ vùng Gò Công, bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt, nông nghiệp và công nghiệp.

Đối với năng lượng tái tạo, địa phương đề xuất xem xét điều chỉnh tiến độ 475 MW điện gió, điện mặt trời từ giai đoạn 2031 - 2035 sang giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời, bổ sung 1.000 MW năng lượng tái tạo, gồm 500 MW điện gió ven biển Gò Công và 500 MW điện mặt trời. Việc điều chỉnh, bổ sung phải phù hợp quy hoạch điện, khả năng đấu nối, nhu cầu phụ tải và các điều kiện pháp luật.

Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách, Đồng Tháp kiến nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn tham gia phát triển công nghiệp, logistics, hạ tầng và năng lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn khẳng định, Đồng Tháp có nhiều tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, hệ thống sông Tiền, vùng ven biển và vị trí kết nối liên vùng. Tuy nhiên, để chuyển hóa những lợi thế này thành năng lực sản xuất và giá trị tăng thêm thực tế, địa phương cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông, vật liệu xây dựng, quỹ đất và nguồn lực đầu tư.

Tỉnh cam kết chủ động, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, sử dụng hiệu quả nguồn lực, lấy tiến độ dự án và kết quả tăng trưởng làm thước đo; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để tạo đột phá về hạ tầng, thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển, phấn đấu tăng trưởng 2 con số và trở thành một cực tăng trưởng năng động của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.