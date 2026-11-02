'Cầu nối' giữa chính quyền và người dân trong công tác giải phóng mặt bằng

Tạo dựng niềm tin

Cách đây hơn 2 tháng, khi UBND phường Hoàng Liệt bắt đầu triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, không ít người dân còn lo lắng về quyền lợi, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hiểu rõ những băn khoăn đó, bà Lê Thị Dung, nguyên cán bộ quận Hoàng Mai (cũ), đã chủ động gặp gỡ, trao đổi, tư vấn để các hộ dân nắm rõ hơn những quyền lợi hợp pháp của mình.

Người dân phường Hoàng Liệt bàn giao mặt bằng dự án Quốc lộ 1A vào ngày 31-10-2026. Ảnh: AT

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A được áp dụng chính sách đặc thù, trong đó có cơ chế bồi thường nhân hệ số 2 và bố trí tái định cư bằng đất ở, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài. Tuy nhiên, việc chưa kịp bố trí đất tái định cư tại các khu quy hoạch Tam Hưng, Bình Minh cũng khiến một số hộ dân băn khoăn. Bởi thực tế tại nhiều dự án trước đây, có trường hợp người dân đã bàn giao đất nhưng phải chờ nhiều năm mới được bố trí đất hoặc nhà tái định cư.

Từ việc tìm hiểu thông tin với cán bộ phường Hoàng Liệt, bà Dung - một thành viên của đội ngũ "tư vấn đường phố 24/7" của các tổ dân phố - đã trao đổi với một số hộ gia đình về phương án nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng trước và nhận đất tái định cư sau. Theo bà, khi hiểu rõ chính sách và các phương án được áp dụng, người dân sẽ có cơ sở để cân nhắc, lựa chọn phù hợp với điều kiện của gia đình.

Bà Dung đã gặp gỡ cán bộ phường, Hoàng Liệt tìm hiểu thông tin, rồi trao đổi với một số hộ gia đình nhận tiền, bàn giao đất trước, nhận đất sau.

Nói đến vai trò “cầu nối” giữa chính quyền và người dân phải bàn giao đất, bà Dung tâm sự: "Với người dân, không có gì thuyết phục hơn bằng chính các con số. Tôi trao đổi rõ với bà con, căn nhà tôi xây từ năm 1988, không có giấy phép xây dựng nên chỉ được đền bù 50% chi phí (khoảng 570 triệu đồng)".

Một người dân nhận 5,6 tỷ đồng đền bù đợt này chia sẻ, bà Dung là người am hiểu chế độ, chính sách, không giấu diếm các khoản chi phí đền bù, bồi thường của gia đình được nhận. Điều này giúp các hộ dân có cơ sở đối chiếu, tin tưởng vào việc thực thi của chính quyền địa phương đối với công tác đền bù GPMB phục vụ dự án.

Thực tế, trong quá trình giao nhận bồi thường, hỗ trợ tại cơ sở, có nhiều tình huống phát sinh khá phức tạp. Đơn cử, có thành viên gia đình không sinh sống trên đất, nhưng lại có trong danh sách quyền thừa kế. Nắm được thông tin, bà Dung đã kịp thời trao đổi với chính quyền để xác minh, tránh tranh chấp sau này.

"Tôi thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ với bà con tổ dân phố, với nhà xưởng kinh doanh muốn được hưởng chính sách hỗ trợ, người dân phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định của pháp luật về kê khai, đăng ký, hoạt động kinh doanh, nộp thuế (đối với một số mô hình đặc thù)…", bà Lê Thị Dung cho biết.

Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hoàng Liệt Hoàng Cao Khánh cho biết, một trong những nguyên nhân giúp việc kê khai, kiểm đếm, áp giá của 200 hộ gia đình nằm trong diện phải bàn giao mặt bằng cho dự án diễn ra nhanh chóng là vì người dân cơ bản nắm được chính sách của Nhà nước nhờ đội ngũ "tư vấn đường phố 24/7" của các tổ dân phố, trong đó có bà Lê Thị Dung.

Theo Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn, phần lớn các khó khăn xuất phát từ lịch sử quản lý đất đai biến động, nguồn gốc đất phức tạp, sự chênh lệch về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư qua các thời điểm.

Bà Lê Thị Dung chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: HL

"Bên cạnh đó, nhiều hộ dân chưa đồng thuận với việc kiểm đếm, thủ tục pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất hoặc vướng mắc trong việc xác định điều kiện hưởng chính sách chuyển đổi nghề nghiệp cũng ảnh hưởng đến tiến độ", ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Trong lần chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp Quốc lộ 1A, vợ chồng ông bà Mai Xuân Phan - Lê Thị Dung (phường Hoàng Liệt) nhận được 11,8 tỷ đồng (diện tích 80,9m2). Không ngại chia sẻ thông tin về quyền lợi của gia đình được hưởng, tích cực tư vấn, hỗ trợ cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường trong công tác GPMB, bà Lê Thị Dung đã vinh dự được Chủ tịch UBND phường khen thưởng đột xuất.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: "Bản thân bà Lê Thị Dung, nguyên là cán bộ tài chính của UBND quận Hoàng Mai (cũ), đã từng trực tiếp theo dõi chế độ chi trả cho các dự án đường Tam Trinh, Lĩnh Nam nên có nhiều kinh nghiệm. Hiện nay, tuy đã về hưu nhưng bà vẫn tích cực hỗ trợ cho người dân, chính quyền địa phương trong việc tìm tiếng nói chung khi triển khai GPMB dự án Quốc lộ 1A".