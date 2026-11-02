Xã Nam Phù đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường Ngũ Hiệp - Đông Mỹ

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ngũ Hiệp - Đông Mỹ là công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với việc kết nối hạ tầng, cải thiện điều kiện đi lại và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Nam Phù và các địa phương phía Nam Hà Nội.

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ngũ Hiệp - Đông Mỹ được bố trí 59,2 tỷ đồng từ nguồn vốn xây dựng cơ bản ngân sách thành phố Hà Nội. Đây là công trình hạ tầng giao thông trục chính có vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy giao thương và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Toàn tuyến có tổng diện tích đất thu hồi là hơn 34.460 m2 với 795 trường hợp/phương án giải phóng mặt bằng. Tính đến nay, địa phương đã phê duyệt được 491 phương án, đạt tỷ lệ 62%.

Tại khu vực thôn Lưu Phái và Tự Khoát, tổng số trường hợp thu hồi là 218 (bao gồm 212 hộ dân và 6 tổ chức). Tổng diện tích đất thu hồi tại đoạn tuyến này là 17.169,7 m2.

Trong tổng diện tích thu hồi tại thôn Lưu Phái và Tự Khoát, diện tích đất của hộ dân là 3.061,7 m2 và đất của các tổ chức là 14.108 m2. Đến nay, đã có 139 trường hợp được phê duyệt phương án, còn lại 79 trường hợp (gồm 73 hộ dân và 6 tổ chức) đang tiếp tục được hoàn thiện hồ sơ.

Công tác an cư cho người dân bị ảnh hưởng được đặc biệt chú trọng. Dự kiến tại thôn Lưu Phái và Tự Khoát có 47 hộ thuộc diện tái định cư với tổng diện tích 1.426 m2 (đảm bảo diện tích tối thiểu 30 m2/hộ).

Tại thôn Tương Chúc, dự án thực hiện thu hồi diện tích 17.293,1 m2 của tổng cộng 154 hộ dân và tổ chức.

Hiện nay, đoạn qua thôn Tương Chúc, địa phương đã phê duyệt phương án cho 141 trường hợp, còn lại 13 trường hợp chưa phê duyệt (bao gồm 12 hộ dân và 1 tổ chức). Qua rà soát, dự kiến có 13 hộ dân tại đây đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Đối với khu vực thôn 1, 2, 3 Đông Mỹ và Tân Hà, tổng số phương án cần thực hiện là 423. Đến nay, 211 phương án đã được phê duyệt, còn lại 212 phương án đang tiếp tục triển khai.

Riêng kế hoạch triển khai thi công đoạn tuyến 1, 2, 3 có 70 trường hợp liên quan. Địa phương đã hoàn thành phê duyệt và ban hành Quyết định thu hồi đất cho 58/70 trường hợp để kịp thời phục vụ tiến độ thi công.

Thời gian qua, Tổ công tác gồm đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phù và cán bộ thôn 1 Đông Mỹ đã gặp gỡ các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và các chính sách an sinh.

Xác định khối lượng công việc còn lại rất lớn, Đảng ủy và UBND xã Nam Phù coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Xã yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ, liên tục của cả hệ thống chính trị để tập trung tháo gỡ khó khăn.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, xã Nam Phù tiếp tục đẩy mạnh công khai phương án, tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng. Địa phương quyết tâm hoàn thành bồi thường, tái định cư và bàn giao mặt bằng để phấn đấu hoàn thành sơ bộ hạ tầng trục chính theo đúng kế hoạch.