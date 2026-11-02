Hà Nội tiếp tục xem xét cơ chế đặc thù đầu tư các tuyến đường sắt đô thị

HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc tiếp tục kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, kỳ họp sẽ tiếp tục làm việc trong buổi sáng 4/11/2026.

Quang cảnh kỳ họp thứ bảy.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố dự kiến xem xét, thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn một số xã, phường theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 15/7/2026; điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/4/2025.

Một nội dung đáng chú ý khác là báo cáo về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp nhằm kịp thời giải quyết các điểm nghẽn trên địa bàn Thủ đô liên quan đến ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn giao thông và xử lý dứt điểm các lối đi tự mở theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 11/11/2020 của UBND thành phố.

Sau khi hoàn thành các nội dung chương trình, HĐND thành phố sẽ tiến hành bế mạc kỳ họp thứ bảy.