Đưa môi trường xanh trở lại

Những ngày đầu tháng 10/2026, tại hồ Phai Loạn, nhiều phần việc xử lý môi trường được triển khai song song. Dọc bờ hồ, công nhân đưa ống hút xuống lòng hồ để nạo vét lớp bùn tích tụ. Tại khu vực ngã tư giao cắt đường Lê Hồng Phong và đường Yết Kiêu, một nhóm công nhân lắp đặt đường ống và các thiết bị phục vụ bổ sung, lưu thông nguồn nước.

Hệ thống đài phun nước và chiếu sáng tại hồ Phai Loạn

Tại động Nhị Thanh, khu vực cửa sau động đã được nạo vét, thu gom bùn, rác. Cùng với đó, tuyến ống bổ sung nguồn nước, tạo dòng chảy trong động đang được thi công, đến nay đã lắp đặt hơn 100 m.

Hồ Phai Loạn và động Nhị Thanh là hai khu vực có vai trò quan trọng đối với cảnh quan đô thị, trong đó động Nhị Thanh còn là khu di tích, điểm tham quan của người dân và du khách. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng ô nhiễm nguồn nước kéo dài tại đây đã ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và đời sống của người dân xung quanh.

Trước thực trạng trên, ngày 6/4/2026, trong cuộc làm việc với Đảng ủy phường Đông Kinh và Tam Thanh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra thực tế hồ Phai Loạn và động Nhị Thanh. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu giải pháp xử lý ô nhiễm lâu dài, cải thiện môi trường và cảnh quan khu vực.

Thực hiện chỉ đạo trên, ngày 14/4/2026, UBND tỉnh có Văn bản số 2897/VP-KTCN về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án xử lý.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, xác định nguyên nhân gây ô nhiễm để xây dựng phương án xử lý phù hợp với đặc điểm từng khu vực. Kết quả khảo sát cho thấy, tại hồ Phai Loạn, nước lưu thông kém, nước mặt và nước thải mang theo chất hữu cơ, rác, bùn đất chảy vào hồ khiến nước tù đọng, bốc mùi. Tại động Nhị Thanh, nước thải sinh hoạt từ khu dân cư lân cận chưa được thu gom triệt để, bùn, rác tích tụ làm cản trở dòng chảy.

Từ kết quả khảo sát, Sở Xây dựng đã chủ trì triển khai dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại hồ Phai Loạn và động Nhị Thanh với tổng kinh phí khoảng 24,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, chưa bao gồm kinh phí nạo vét bùn. Dự án được khởi công trong quý III/2026, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Ông Nguyễn Đình Trung, Trưởng Phòng Quản lý hạ tầng xây dựng và giao thông, Sở Xây dựng cho biết: Qua khảo sát, Phòng đã tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp với nguyên nhân ô nhiễm tại từng khu vực. Trong quá trình triển khai, phòng phối hợp theo dõi yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra chất lượng các công trình, nhất là hệ thống bổ sung nguồn nước, tạo dòng chảy và thu gom nước thải nhằm hạn chế ô nhiễm tái diễn.

Công nhân xử lý nền thi công tuyến dẫn nước đường Lê Hồng Phong

Theo thiết kế, tại hồ Phai Loạn, dự án đầu tư tuyến ống dài khoảng 1,3 km dẫn nước từ sông Kỳ Cùng về hồ, lưu lượng dự kiến từ 5.000 đến 6.000 m³/ngày đêm; lắp đặt 4 cụm thiết bị sục khí, hệ thống thu gom rác nổi tự động, 2 đài phun nước và chiếu sáng. Tại động Nhị Thanh, dự án lắp đặt tuyến ống dài khoảng 600 m dẫn nước từ Hồ Phai Loạn về động, công suất bơm khoảng 600 m³/ngày đêm, đồng thời thu gom, xử lý nước thải.

Cùng đó, UBND phường Tam Thanh triển khai hạng mục nạo vét bùn, rác thải tại hồ Phai Loạn và động Nhị Thanh với tổng kinh phí khoảng 6,7 tỷ đồng.

Ông Đinh Trọng Kiên, Chủ tịch UBND phường Tam Thanh cho biết: Theo tính toán, tổng khối lượng bùn, rác cần xử lý tại hồ Phai Loạn và động Nhị Thanh hơn 34.700m³. Để bảo đảm đồng bộ với các hạng mục xử lý môi trường đang triển khai, từ đầu tháng 10/2026, phường đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với đơn vị xử lý môi trường tổ chức nạo vét bùn, thu gom rác tại hai khu vực.

Đến nay, việc triển khai các phương án xử lý ô nhiễm tại hồ Phai Loạn và động Nhị Thanh đã đạt một số kết quả. Hệ thống đài phun nước, chiếu sáng tại hồ Phai Loạn đã hoàn thành; tuyến ống dẫn nước đạt khoảng 80% khối lượng; gần 30 m³ bùn, rác tại động Nhị Thanh đã được thu gom, xử lý. Theo kế hoạch, công tác nạo vét bùn, rác hoàn thành cuối tháng 10/2026, các hạng mục sử dụng nguồn xã hội hóa phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026.

Ông Hoàng Ngọc Sơn, cán bộ Ban Quản lý dự án, Tập đoàn Tân Hoàng Minh (Hà Nội), phụ trách giám sát thi công cho biết: Đơn vị đang tập trung thi công trạm bơm, lắp đặt khoảng 20 thiết bị thu gom rác nổi tự động trên mặt hồ. Chúng tôi đang đôn đốc các tổ thi công hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình theo đúng kế hoạch.

Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao cho UBND phường Tam Thanh quản lý, vận hành. Việc đưa hệ thống xử lý môi trường vào sử dụng, kết hợp với kiểm soát các nguồn nước thải, thu gom rác thường xuyên sẽ góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm kéo dài tại Hồ Phai Loạn và Động Nhị Thanh, từng bước cải thiện chất lượng nguồn nước, bảo đảm cảnh quan và môi trường đô thị.