Đồng Nai tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Liên

Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng; Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Jung Jung Tae và lãnh đạo Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA); Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM); các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức chủ trì buổi làm việc với Đoàn đại biểu Hàn Quốc. Ảnh: Ngọc Liên

Bà Lee Miyon đánh giá cao những kết quả về tăng trưởng kinh tế của thành phố Đồng Nai trong 9 tháng qua. Kết quả trên giúp Đồng Nai củng cố vị thế, trở thành đô thị kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Bà Lee Miyon khẳng định, kết quả trên hoàn toàn xứng đáng với sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố và những cải cách thủ tục hành chính của địa phương. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ, quan tâm của Trung ương cũng góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của thành phố Đồng Nai.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon. Ảnh: Ngọc Liên

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức đã chúc mừng bà Lee Miyon vừa nhận nhiệm vụ Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời kỳ vọng bà Lee Miyon sẽ tiếp tục góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Đối với Đồng Nai, lãnh đạo thành phố mong muốn nhận được sự quan tâm, đồng hành của Đại sứ trong việc thúc đẩy hợp tác giữa thành phố với các đối tác Hàn Quốc.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh, trong tổng thể quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, Đồng Nai luôn coi trọng hợp tác với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như sự gắn bó, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đối với phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân thành phố.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn. Ảnh: Ngọc Liên

Hàn Quốc hiện là đối tác có quy mô đầu tư lớn nhất tại Đồng Nai với 469 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 8,37 tỷ USD. Các doanh nghiệp Hàn Quốc là những đối tác quan trọng, đóng góp thiết thực cho sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và giải quyết việc làm. Thành công của doanh nghiệp cũng là động lực để Đồng Nai phát triển.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và thành phố Đồng Nai tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Liên

Đồng Nai đang đứng trước những cơ hội phát triển mới. Đặc biệt, Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đã mở ra định hướng phát triển dài hạn cho thành phố. Đồng Nai hướng tới phát triển đô thị xanh, thông minh, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế hàng không, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển. Đây cũng là những lĩnh vực thành phố mong muốn tăng cường kết nối với các đối tác Hàn Quốc.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức tặng quà lưu niệm chiếc bình gốm Biên Hòa đến Đại sứ Hàn Quốc. Ảnh: Ngọc Liên

Trước hết, Đồng Nai mong muốn thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thân thiện với môi trường; ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics và dịch vụ gắn với kinh tế hàng không. Cùng với thu hút đầu tư mới, Đồng Nai khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Đồng Nai mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Hàn Quốc, mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo…

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam tặng quà nhân chuyến thăm thành phố. Ảnh: Ngọc Liên

Về phía Đồng Nai, Thành ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp. Chính quyền thành phố sẽ chủ động lắng nghe, kịp thời xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác yên tâm hợp tác, đầu tư và phát triển lâu dài tại Đồng Nai.