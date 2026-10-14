Huế và Bộ Văn hóa ký kết hợp tác phát huy di sản, phát triển công nghiệp văn hóa

Phát huy giá trị di sản, mở rộng không gian công nghiệp văn hóa

UBND thành phố Huế cho biết, chiều 14/10, tại Hà Nội, UBND TP. Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030. Trọng tâm hợp tác là thí điểm mô hình đô thị di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và khai thác các lợi thế đặc trưng của Huế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng và Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh đại diện hai bên ký kết kế hoạch, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ phối hợp trong giai đoạn 2026 - 2030.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng và Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh đại diện hai bên ký kết kế hoạch, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ phối hợp trong giai đoạn 2026 - 2030.

Là địa phương đầu tiên triển khai ký kết kế hoạch này, Huế hướng đến phát huy lợi thế của thành phố di sản, thành phố Festival và trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Các nhiệm vụ được ưu tiên theo hướng tạo chuyển biến, sức lan tỏa, gắn bảo tồn và phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch, thể thao, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Hai bên định hướng lựa chọn những mô hình phù hợp để triển khai thí điểm, tổng kết và nhân rộng, đồng thời tập trung vào các nhiệm vụ có khả năng tạo ra sản phẩm cụ thể.

Trong bốn lĩnh vực phối hợp, việc thí điểm xây dựng Huế trở thành đô thị di sản văn hóa đặc trưng của Việt Nam với các cơ chế, chính sách vượt trội là một trong những nội dung trọng tâm. Các lĩnh vực còn lại gồm phát triển công nghiệp văn hóa, hội nhập quốc tế và khai thác tài sản trí tuệ; phát triển du lịch, dịch vụ và thể dục, thể thao.

Đối với di sản, hai bên phối hợp nghiên cứu, triển khai thí điểm mô hình đô thị di sản, rà soát và đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đáng chú ý, kế hoạch đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể của Quần thể di tích Cố đô Huế.

Ở lĩnh vực công nghiệp văn hóa, hai bên tập trung xây dựng Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa TP. Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 6 nhóm ngành được ưu tiên gồm du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ; truyền hình, phát thanh, xuất bản và quảng cáo.

Cùng với xây dựng đề án, kế hoạch hướng đến nâng cao chất lượng nghệ thuật, mở rộng hợp tác quốc tế cho Festival Huế và phát triển các chương trình, sự kiện mang thương hiệu riêng. Các nghệ nhân, doanh nghiệp và chủ thể sáng tạo được định hướng hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Một số nhiệm vụ có mốc triển khai cụ thể cũng được xác định. Hai bên phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ ứng cử Huế tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực, dự kiến nộp năm 2027; triển khai Đề án “Huế - Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam” và xây dựng thương hiệu “Huế - Điểm đến điện ảnh”.

Chuyển đổi số di sản được chú trọng thông qua định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về văn hóa, di sản và du lịch Huế, phục vụ quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, quảng bá và phát triển sản phẩm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh nhấn mạnh yêu cầu biến di sản thành tài sản chiến lược để phát triển kinh tế văn hóa. Phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng di sản cần gắn với thu hút, huy động nguồn lực và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Lãnh đạo thành phố khẳng định Huế sẵn sàng tiên phong triển khai các mô hình thí điểm, góp phần cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thành công Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Huế là địa phương đầu tiên ký kết với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và thể thao đến năm 2030.

Liên kết sản phẩm du lịch, phát triển thể thao gắn với lợi thế Huế

Trong lĩnh vực du lịch, kế hoạch phối hợp tập trung xây dựng các chuỗi sản phẩm chất lượng cao và tăng cường liên kết vùng thông qua Hành trình Di sản miền Trung, tuyến du lịch đường mòn Hồ Chí Minh, kết nối phát triển du lịch khu vực đèo Hải Vân và Vườn quốc gia Bạch Mã giữa Huế và Đà Nẵng.

Các sản phẩm được định hướng kết hợp di sản, văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng biển đảo với ẩm thực, du lịch cộng đồng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm. Hai bên cũng phối hợp đánh giá tiềm năng, lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương.

Hoạt động quảng bá được định hướng tăng cường truyền thông đa ngôn ngữ, ứng dụng nền tảng số và tiếp cận từng thị trường mục tiêu.

Đối với thể thao, hai bên phối hợp hỗ trợ Huế đăng cai các giải đấu quốc gia, quốc tế gắn với địa hình tự nhiên, sông nước và không gian di sản. Kế hoạch cũng hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch thể thao kết hợp thi đấu, tham quan, nghỉ dưỡng; nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao và các thiết chế thể thao.

Để triển khai các nhiệm vụ, hai bên xác định rõ trách nhiệm, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm đầu ra, tiến độ, nguồn lực và tiêu chí đánh giá. Công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết được thực hiện thường xuyên, dựa trên sản phẩm thực tế, hiệu quả sử dụng nguồn lực và tác động đối với sự phát triển của TP. Huế.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP. Huế ước đón 6,4 triệu lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 15.400 tỷ đồng, tăng 60%. Kết quả này là nền tảng để thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy lợi thế văn hóa, di sản trong phát triển du lịch.