Phường Định Công kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Huy Hoàng

Theo phương án tổ chức được công bố, UBND phường kiện toàn 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ – Tư pháp, Phòng Văn hóa – Xã hội, Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường. Cùng với đó, phường kiện toàn 2 đơn vị trực thuộc là Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng và Ban Quản lý chợ.

Việc sắp xếp hướng tới phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả phối hợp và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương.

Các lãnh đạo phường trao quyết định cho tân Trưởng phòng Phòng Nội vụ – Tư pháp Lê Thị Thanh Ngà và tân Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ – Tư pháp Phùng Xuân Tuấn

Về công tác xây dựng Đảng, hội nghị công bố quyết định thành lập 12 chi bộ, gồm các chi bộ thuộc cơ quan Đảng, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc. Theo danh sách được công bố, có 12 Bí thư và 10 Phó Bí thư được chỉ định.

Các lãnh đạo phường chứng kiến các trưởng phòng chuyên môn ký biên bản bàn giao. Ảnh: Huy Hoàng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Định Công nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức bộ máy không chỉ là sắp xếp lại các đầu mối mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất về chất lượng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Đồng chí đề nghị UBND phường và các phòng chuyên môn khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, hoàn thiện quy chế làm việc và quy trình phối hợp; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, gắn với yêu cầu “3 thật”: làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật. Việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản, dữ liệu và các nhiệm vụ đang triển khai phải được thực hiện đầy đủ, không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Định Công Nguyễn Quang Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Huy Hoàng

Đối với các chi bộ mới thành lập, đồng chí Nguyễn Quang Trung yêu cầu sớm ổn định tổ chức, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, duy trì nền nếp sinh hoạt và nâng cao chất lượng lãnh đạo gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Cán bộ được điều động, bổ nhiệm cần chủ động tiếp cận công việc, xây dựng kế hoạch và tạo ra kết quả cụ thể, gắn trách nhiệm cá nhân với nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; chú trọng công tác thu ngân sách, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của người đứng đầu.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy là bước quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị phường Định Công. Kết quả sắp xếp sẽ được thể hiện qua sự phối hợp thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị, chất lượng giải quyết công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.