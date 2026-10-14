Đảng ủy phường Pleiku thành lập 13 chi bộ trực thuộc

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường, lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Pleiku đã công bố quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường; đồng thời, công bố quyết định thành lập 13 chi bộ trực thuộc.

Các chi bộ được thành lập gồm: Văn phòng Đảng ủy phường; Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường; Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Văn phòng HĐND và UBND phường; Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị phường; Phòng Tài chính - Kế hoạch phường; Phòng Văn hóa - Xã hội phường; Trung tâm Phục vụ hành chính công phường; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Pleiku; Ban Quản lý phường và Trạm Y tế phường, với 175 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước trao quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường. Ảnh: Phương Thảo

Hội nghị cũng công bố các quyết định chỉ định ban chấp hành, bí thư, phó bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh: Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng là bước cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy về hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các chi bộ khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng thời, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, kỷ cương và tinh thần đổi mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo chất lượng tổ chức Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Pleiku trao quyết định thành lập 13 chi bộ trực thuộc. Ảnh: Phương Thảo

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước yêu cầu các chi bộ nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả công việc; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đảng ủy phường giao Ban Xây dựng Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các chi bộ mới thành lập sớm đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Pleiku trong sạch, vững mạnh.