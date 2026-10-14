Quảng Trị: Lốc xoáy gây thiệt hại cho hộ kinh doanh ven biển

Lốc xoáy gây nhiều thiệt hại tại xã Vĩnh Hoàng. Ảnh: TTXVN phát

Thống kê sơ bộ cho thấy, có 6 cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng, với khoảng 350 tấm tôn và tấm lợp fibro xi măng bị hư hỏng.

Trận lốc xoáy đã làm hư hỏng nhiều hàng quán ven biển, gây thiệt hại tài sản ước tính hơn 150 triệu đồng. Ảnh: TTXVN phát

Trận lốc xoáy xảy ra bất ngờ đã gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ của các hộ dân tại khu vực bãi biển Thái Lai. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 150 triệu đồng.

Chính quyền xã Vĩnh Hoàng thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Vĩnh Hoàng đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ kinh doanh bị thiệt hại; đồng thời nắm bắt tình hình, ghi nhận những khó khăn, nguyện vọng của người dân. Chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, thống kê mức độ thiệt hại, hướng dẫn các hộ kinh doanh khắc phục hậu quả, sửa chữa những hạng mục bị hư hỏng, sớm ổn định hoạt động kinh doanh.