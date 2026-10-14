Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia

Ngày 14-10, tại khu vực Abyei, Đội Công binh số 5 Việt Nam đã tích cực tham gia hoạt động đi bộ vì hòa bình (Joint Peace Walkathon) do Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) tổ chức, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Liên hợp quốc năm 2026. Hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp đoàn kết, hữu nghị và chung tay vì hòa bình của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) với cộng đồng địa phương.