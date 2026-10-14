Xã Gia Lâm trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn

Hai gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2026 là gia đình ông Vũ Thái Được, thôn Kiêu Kỵ và gia đình ông Nguyễn Văn Lợi, thôn Phú Thị. Đây đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt an toàn.

Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hoàng Anh

Gia đình ông Vũ Thái Được có hai con nhỏ; bản thân ông không có việc làm ổn định, sức khỏe bị ảnh hưởng sau tai nạn giao thông, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện. Trước khi được hỗ trợ, ông Được và hai con sinh sống trong căn nhà cấp 4 xây dựng từ năm 1988, diện tích khoảng 40m², đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ngôi nhà mới của gia đình ông Được có diện tích xây dựng 74m², gồm một tầng và gác xép, với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 108 triệu đồng, trong đó Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội hỗ trợ 80 triệu đồng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và lãnh đạo xã Gia Lâm trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Vũ Thái Được. Ảnh: Hoàng Anh

Tại thôn Phú Thị, gia đình ông Nguyễn Văn Lợi cũng được hỗ trợ xây dựng nhà mới thay thế căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, dột nát. Ông Lợi có sức khỏe yếu sau tai nạn, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện; vợ ông không có việc làm và thu nhập ổn định. Ngôi nhà mới của gia đình ông Lợi có diện tích xây dựng 59,4m², tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức tại địa phương hỗ trợ hơn 136 triệu đồng, trong đó Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội hỗ trợ 80 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng cộng đồng đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và lãnh đạo xã Gia Lâm trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Lợi. Ảnh: Hoàng Anh

Việc xây dựng hai nhà Đại đoàn kết được triển khai trên cơ sở khảo sát, thẩm định hoàn cảnh và nhu cầu thực tế, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.