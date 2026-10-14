Bộ Tư pháp làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy báo cáo tóm tắt về tình hình công tác tư pháp, thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn TPHCM.

TPHCM đã kịp thời triển khai mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, bảo đảm hoạt động quản lý Nhà nước thông suốt sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, TPHCM củng cố, ổn định bộ máy quản lý Nhà nước về luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, thừa phát lại, giám định tư pháp và thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Công tác trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và quản lý, xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được duy trì hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và công tác phối hợp xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn được quan tâm, triển khai đạt nhiều kết quả.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với việc tổ chức triển khai Luật Phát triển đô thị, ngay sau khi luật được Quốc hội thông qua, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch và tổ chức quán triệt, phát động “chiến dịch 30 ngày đêm khai thông thể chế” và triển khai phong trào thi đua tăng tốc hoàn thiện thể chế. HĐND TPHCM đã thông qua 24 nghị quyết để tổ chức thi hành luật này.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, UBND TPHCM đã chỉ đạo xây dựng sơ đồ, phân kỳ tiến độ thực hiện; đồng thời thường xuyên đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ ban hành văn bản, hướng dẫn thi hành luật.

TPHCM cũng đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, nâng cao hiệu quả quản trị đô thị và tạo động lực phát triển TPHCM trong thời gian tới.

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, khâu tổ chức triển khai Luật Phát triển đô thị là khâu khó. Vì vậy, TPHCM khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, nhanh chóng đưa luật đi vào cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng trao đổi một số nội dung về việc triển khai các chính sách phát triển đội ngũ luật sư, nhất là triển khai thí điểm chế định luật sư công; công tác phối hợp xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn; tổ chức thi hành án hành chính, thi hành án dân sự…

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, TPHCM là địa phương có quy mô dân số, đơn vị hành chính và khối lượng công việc quản lý Nhà nước lớn nhất cả nước. TPHCM đã hoàn thành số hóa và cập nhật khoảng 13,47 triệu dữ liệu hộ tịch lên Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tư pháp; xử lý làm sạch hơn 400.000 dữ liệu sai lệch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, duy trì cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ khoảng 99%; triển khai đồng bộ, hiệu quả các dịch vụ công liên thông như khai sinh, khai tử, đăng ký thường trú, mai táng phí…