'Lá chắn thép' cho vùng biển Gò Công

Đê giảm sóng có kết cấu rỗng bằng cấu kiện bê-tông cốt thép đang được triển khai tại tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Trước thực trạng này, địa phương đã đầu tư công trình kè lát mái đê và kè giảm sóng kết cấu rỗng bằng cấu kiện bê-tông cốt thép nhằm ngăn nước biển xâm thực vào bên trong, tạo bồi lắng, tái tạo rừng và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Gia cố nhiều lần

Tuyến đê biển Gò Công thuộc tỉnh Đồng Tháp được hình thành vào khoảng năm 1930. Khi ấy, tuyến đê này được hình thành bằng đất nhằm ngăn nước mặn tràn vào ruộng lúa một vụ bên trong, phía ngoài đê là rừng ngập mặn. Biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, sóng biển xâm thực ngày càng sâu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, tuyến đê biển Gò Công đã trải qua nhiều đợt sửa chữa, nâng cấp trong các năm 1956-1974.

Do bị sóng biển xâm thực và uy hiếp tuyến đê, giai đoạn 1983-1985, tỉnh Tiền Giang cũ quyết định xây dựng tuyến đê phòng thủ nằm cách tuyến đê ban đầu từ 400-700m về phía trong. Trong khoảng thời gian này, tuyến đê ban đầu bị sóng biển phá hủy dần và tuyến đê phòng thủ trở thành tuyến đê chính như hiện nay. Đặc biệt, sau cơn bão LinDa (năm 1997), đai rừng phòng hộ ven biển Gò Công bị xâm thực ngày càng nghiêm trọng, tại những vị trí rừng không còn hoặc đai rừng mỏng đã được đầu tư kè mái đê.

Kết cấu rỗng bằng cấu kiện bê-tông cốt thép được đúc sẵn tại TICCO Gò Công để tổ chức thi công cho dự án chống xói lở bờ biển Gò Công. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Giai đoạn 1999-2003, Trung ương hỗ trợ kinh phí, địa phương tiến hành gia cố tuyến đê biển, với cao trình 4,2m, bề rộng mặt đê 6m. Những đoạn mất rừng được xây kè lát mái dài trên 1,8km. Từ năm 2004-2008, tỉnh Tiền Giang cũ tiếp tục xây kè lát mái đê dài khoảng 1,1km. Từ năm 2009-2018, địa phương tiếp tục xây kè lát mái đê, với chiều dài trên 3,8km. Giai đoạn 2020-2021, tỉnh Tiền Giang cũ kè thêm được khoảng 4,2km, nâng diện tích kè lát mái toàn tuyến dài trên 11km.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ cuối năm 2018, khu vực Cồn Cống, xã Tân Phú Đông đã được xây dựng đê giảm sóng dài 1,6km.

Đây là đoạn đê giảm sóng đầu tiên tại tỉnh Đồng Tháp và đây cũng là tỉnh đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long áp dụng mô hình này. Giữa năm 2020, địa phương tiếp tục đầu tư trên 1,5km đê giảm sóng tại khu vực đê biển thuộc xã Gò Công Đông.

Trong giai đoạn 2022-2025, địa phương đã phê duyệt Dự án Nâng cấp đê biển Gò Công giai đoạn 2. Công trình dài khoảng 5,4km, tiếp tục ứng dụng công nghệ đê giảm sóng kết cấu rỗng. Điều này mở ra triển vọng nhân rộng mô hình, bao phủ toàn bộ bờ biển Gò Công, vừa chống sạt lở bờ biển, vừa góp phần khôi phục diện tích rừng phòng hộ đã mất từ trước, giúp người dân ven biển ổn định cuộc sống, an tâm sản xuất.

Tiếp tục nhân rộng

Hiện nay, dự án chống xói lở bờ biển Gò Công trên địa bàn xã Tân Điền và xã Gò Công Đông của tỉnh Đồng Tháp đang được triển khai.

Dự án này gồm 2 hạng mục là: đê giảm sóng và sửa chữa mặt đê hiện hữu. Công trình có chiều dài khoảng 6,8km. Tổng mức đầu tư xây dựng gần 336 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách trung ương 281 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách địa phương.

Thời gian thi công là 450 ngày từ ngày khởi công (ngày 11/8/2026) và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2027. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư.

Thi công dự án chống xói lở bờ biển Gò Công trên địa bàn xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, tuyến đê giảm sóng có quy mô đầu tư gồm: Đoạn 1 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía bắc đến cống Rạch Bùn), với chiều dài khoảng 5,8km; đoạn 2 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía nam kéo dài về phía cửa Tiểu), với dài trên 1km.

Theo thiết kế, đê giảm sóng có kết cấu rỗng bằng cấu kiện bê-tông cốt thép đặt xa bờ lắp ghép lại thành tuyến đê giảm sóng. Đê giảm sóng, mỏ hàn phía trong bằng cấu kiện giảm sóng TC1; cấu kiện được bố trí trên bè cừ tràm và vải địa kỹ thuật chống lún, lớp đá dăm có tác dụng tạo mặt phẳng và ma sát trong quá trình lắp đặt cấu kiện như tăng ổn định của công trình…

Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án chống xói lở bờ biển Gò Công. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Riêng hạng mục sửa chữa mặt đê hiện hữu dài 2,5km, rộng 7,5m. Ngoài ra, dự án đầu tư thêm các hạng mục như: bố trí gờ chắn kết hợp tạo cảnh quan du lịch phía biển và phía bên trong, bố trí vạch sơn phân chia tim đê.

Việc triển khai dự án này nhằm chống sạt lở bờ biển, tạo quỹ đất để khôi phục rừng ngập mặn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, bảo vệ tuyến đê biển Gò Công, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngoài ra, dự án này sau khi hoàn thành sẽ đồng bộ, phát huy hiệu quả với các đoạn đã đầu tư trước đó.