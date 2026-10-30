Đưa 'con nghiện' đi cai
Nguyễn Đức H.T (1991, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) là người nghiện ma túy và bị TAND khu vực 11- Đà Nẵng ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Tuy nhiên, T. không chấp hành mà bỏ đi khỏi địa phương nên Công an xã Đại Lộc đã tổ chức truy tìm, đồng thời phối hợp với gia đình vận động, thuyết phục T. chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 29-10, Nguyễn Đức H.T đã tự nguyện chấp hành quyết định của Tòa án. Công an xã Đại Lộc triển khai các thủ tục theo quy định để đưa T. đến Cơ sở cai nghiện số 1 (TP Đà Nẵng) để thực hiện biện pháp cai nghiện bắt buộc.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dua-con-nghien-di-cai-post360222.html