Đưa 'con nghiện' đi cai

Sáng 30/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.