Ôtô điện ở Trung Quốc - sạc siêu nhanh chậm hơn đổi pin?

Theo Car News China, người dân Trung Quốc hàng năm có 2 kỳ nghỉ dài, trong đó kỳ nghỉ Quốc khánh nước này thường được người dân lựa chọn để đi du lịch - được gọi là “Tuần lễ vàng”.

Sạc điện hay đổi pin nhanh hơn?

Trung Quốc là quốc gia sở hữu lượng xe điện lưu thông rất lớn, tạo ra thách thức không nhỏ với hạ tầng năng lượng phục vụ ôtô điện tại quốc gia tỷ dân này.

Gần đây, BYD và Nio đều công bố các số liệu về hiệu suất hoạt động của mạng lưới sạc siêu nhanh Flash Charging và đổi pin trong giai đoạn Tuần lễ vàng. Dữ liệu cho thấy xét về mặt hiệu suất, mạng lưới đổi pin của Nio hiệu quả gấp 3 lần hệ thống sạc Flash Charging của BYD.

BYD cho biết đã có 1,22 triệu lượt sạc siêu nhanh ghi nhận trong mạng lưới 12.165 trạm sạc Flash Charging. Đỉnh điểm của nhu cầu sạc tại trạm BYD ghi nhận 188.344 xe được phục vụ trong một ngày, tương đương trung bình 15,5 lượt sạc mỗi trạm.

Ở chiều ngược lại, Nio tiếp tục theo đuổi mô hình đổi pin đặc thù. Với mạng lưới 4.168 trạm tại Trung Quốc, Nio từng ghi nhận cao điểm 188.344 xe được phục vụ trong một ngày, tương đương trung bình 44 lượt đổi pin mỗi trạm.

Theo Car News China, thời gian sạc trung bình vào cao điểm của các trạm BYD Flash Charging là 9 phút/lần sạc. Trong khi đó, thời gian người dùng cần để hoàn thành đổi pin tại trạm Nio là khoảng 6 phút 49 giây/lần vào cao điểm.

Nếu buộc phải so sánh, trong những ngày cao điểm nhất của mỗi bên, trung bình một trạm đổi pin Nio phục vụ số lượt hoán đổi nhiều khoảng 3 lần số lượt sạc mà một trạm Flash Charging của BYD thực hiện.

Nio cho biết trạm đổi pin “bận rộn” nhất dịp Tuần lễ vàng đã hoàn thành 211 lượt đổi pin trong một ngày. Ở BYD, con số này là 160 lượt sạc tại một trạm vào một ngày cụ thể trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc.

Lý do sạc siêu nhanh không nhanh bằng đổi pin

Luật pháp Trung Quốc không cho phép xây dựng các mạng lưới sạc độc quyền. Trạm sạc do bất kỳ hãng xe nào xây dựng cũng đều phải mở cửa cho ôtô điện của các thương hiệu khác sử dụng.

Giải pháp của BYD là dành ra 50% số cổng sạc siêu nhanh phục vụ tất cả dòng xe, giữ một nửa còn lại cho ôtô BYD sử dụng.

Dù vậy, không phải tất cả mẫu xe BYD lúc này đều hỗ trợ sạc siêu nhanh. Chuyên trang Car News China vì vậy lưu ý thời gian một người sử dụng trạm Flash Charging còn phụ thuộc vào việc khi nào chiếc xe phía trước hoàn thành quá trình sạc.

Hệ quả, mạng lưới Flash Charging của BYD trong thời gian dài đã không thể được khai thác tối đa công suất. Nếu xe đến trước không trang bị sạc siêu nhanh, người dùng ôtô điện BYD có tính năng sạc siêu nhanh phải chấp nhận chờ đến khi kết thúc phiên sạc.

Ở chiều hướng ngược lại, Trung Quốc chưa có hãng nào triển khai hệ thống đổi pin tương tự Nio. Điều này vô tình tạo ra tính độc quyền cho mạng lưới đổi pin Nio, qua đó giúp hiệu suất vận hành của trạm đổi pin Nio cao gấp 3 lần mạng lưới Flash Charging của BYD.