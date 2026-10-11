Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 11/10/2026: Nguy cơ ngập lụt tại nhiều vùng trũng thấp

Mực nước trên sông Đồng Nai hiện đang biến đổi chậm và duy trì ở mức dưới báo động 2. Cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo nguy cơ ngập lụt trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông trong vòng 24 giờ tới.

Hiện trạng mực nước trên sông Đồng Nai

Ghi nhận tại trạm Tà Lài trên lưu vực sông Đồng Nai (thuộc thành phố Đồng Nai), mực nước hiện biến đổi chậm và nằm dưới mức báo động (BĐ) 2.

Thời điểm quan trắc: Lúc 07h00 ngày 11/10/2026.

Mực nước thực đo: Đạt mức 112,28m.

Chênh lệch ngưỡng báo động: Dưới mức BĐ2 là 0,22m.

Dự báo và cảnh báo ngập lụt trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Đồng Nai tại khu vực trạm Tà Lài được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến chậm, duy trì ở khoảng giữa mức BĐ1 và BĐ2.

Do mực nước duy trì ở ngưỡng cao, nguy cơ ngập lụt được cảnh báo tại các khu vực trũng thấp ven bờ, đặc biệt tập trung tại:

Khu vực trũng thấp thuộc các xã: Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh (thành phố Đồng Nai).

Các vùng trũng thấp và khu dân cư ven sông tại các địa bàn lân cận.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động dự kiến

Cơ quan chuyên môn xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 1.

Lũ dâng cao trên sông có khả năng gây ngập úng các dải đất trũng thấp ven sông, tác động tiêu cực tới:

Giao thông thủy: Tăng nguy cơ mất an toàn cho phương tiện lưu thông trên sông.

Sản xuất và nông nghiệp: Gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nuôi trồng thủy sản ven bờ và diện tích hoa màu.

Đời sống dân sinh: Gây khó khăn cho sinh hoạt hàng ngày cùng các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Người dân sinh sống tại các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh và các dải đất trũng thấp ven sông Đồng Nai cần chủ động kê cao tài sản, gia cố chuồng trại chăn nuôi và khu vực nuôi trồng thủy sản. Các phương tiện vận tải thủy cần chú ý luồng lạch, hạn chế di chuyển qua các đoạn nước chảy xiết.

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 11/10/2026.