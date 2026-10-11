Giá xăng dầu hôm nay 11/10: Thế giới trải qua tuần tăng, trong nước trái chiều

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này trải qua một tuần đầy biến động với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu tuần này (5/10), giá dầu thế giới giảm gần 2%, trong bối cảnh khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ.

Ngày 2/10, các nước G7 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ khẩn cấp, đồng thời cam kết không áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng sau sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giá dầu thế giới nhích tăng nhẹ trong phiên giao dịch 6/10, khi thị trường cân nhắc sự phục hồi của dòng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông cùng kế hoạch xả kho dự trữ khẩn cấp của Nhóm G7. Các yếu tố này đã làm giảm bớt những lo ngại về nguồn cung.

Đến phiên giao dịch 7/10, giá dầu thế giới giảm nhẹ sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) nhất trí đẩy nhanh việc giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược, đồng thời ưu tiên nguồn dầu diesel, nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu đang ở mức cao.

Tuy nhiên, tới phiên giao dịch 8/10, giá dầu thế giới đảo chiều tăng hơn 4% trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, trong khi hoạt động khai thác dầu tại vịnh Mexico của Mỹ bị ảnh hưởng bởi bão Isaias.

Giá xăng tuần này được điều chỉnh tăng. Ảnh: Thạch Thảo

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (9/10), giá dầu thế giới tăng nhẹ khi cơn bão Isaias tiến về phía bờ biển phía Bắc vịnh Mexico của Mỹ, khiến hàng loạt cơ sở khai thác ngoài khơi phải tạm ngừng hoạt động. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent tăng 2,4 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 0,74 USD/thùng.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 104,7 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần ở mức 91,85 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, giá bán các mặt hàng xăng dầu tuần này được điều chỉnh theo hướng xăng tăng, dầu diesel giảm gần 600 đồng/lít.

Cụ thể, ở kỳ điều hành 8/10, giá xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.703 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh tăng 1.065 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 28.254 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 589 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 29.128 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh tăng 701 đồng/kg, lên mức không cao hơn 21.092 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.