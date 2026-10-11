Cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc bất ngờ rẽ hướng, nhu cầu khách hàng được đặt làm ưu tiên hàng đầu

Cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc chuyển hướng kinh doanh theo nhu cầu khách hàng. (Nguồn: Getty Images)

Chiến lược này được cho là giúp một số cửa hàng thử nghiệm đạt doanh thu bình quân ngày cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn hệ thống, trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường bán lẻ ngày càng gay gắt.

Các chuỗi Emart24, CU, GS25 và Seven-Eleven đang điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ và không gian kinh doanh để phục vụ những nhóm khách hàng cụ thể, từ khách du lịch nước ngoài, người chạy bộ đến các hộ gia đình ít người.

Emart24 phát triển các cửa hàng theo chủ đề tại những khu vực đông khách ở Seoul. Cửa hàng K-Food Lab tại Myeongdong hướng đến khách du lịch nước ngoài, kết hợp thực phẩm Hàn Quốc với sản phẩm K-pop, mỹ phẩm và dịch vụ đổi tiền.

Trong khi đó, Trend Lab tại Seongsu tập trung thử nghiệm sản phẩm và dịch vụ mới, còn Dessert Lab gần Seoul Forest chuyên về các sản phẩm tráng miệng.

Theo số liệu doanh nghiệp được báo Hankyung dẫn lại, doanh thu bình quân ngày của K-Food Lab và Dessert Lab trong nửa đầu năm 2026 cao hơn khoảng 123% so với mức trung bình toàn hệ thống Emart24.

Chuỗi CU triển khai mô hình cửa hàng phục vụ người chạy bộ gần sông Hàn, cung cấp tủ khóa, phòng thay đồ, nhà vệ sinh và các sản phẩm bổ sung năng lượng. Doanh nghiệp hiện vận hành 19 cửa hàng theo định hướng này tại khu vực ven sông.

Tại thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi, CU cũng cải tạo một trạm xăng đã đóng cửa thành điểm dừng chân có khu vực nghỉ ngơi và phục vụ mì ăn liền, hướng đến người đi đường và tài xế.

Về phần mình, GS25 mở rộng mô hình cửa hàng tăng cường thực phẩm tươi sống, nguyên liệu nấu ăn và nhu yếu phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm thường xuyên với số lượng nhỏ của các hộ gia đình một hoặc hai người. Mô hình này đã được triển khai tại hơn 1.000 địa điểm.

Còn Seven-Eleven cũng điều chỉnh cơ cấu hàng hóa theo đặc điểm từng khu vực, chú trọng các mặt hàng phù hợp với khu dân cư, văn phòng hoặc điểm du lịch.

Theo giới bán lẻ Hàn Quốc, khi số lượng cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc đã vượt 50.000, khả năng tăng trưởng thông qua việc mở thêm điểm bán ngày càng hạn chế. Các doanh nghiệp vì vậy chú trọng hơn đến việc phân khúc khách hàng, tạo khác biệt về dịch vụ và nâng cao doanh thu tại từng cửa hàng.

Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch trong chiến lược cạnh tranh của ngành bán lẻ Hàn Quốc, từ cung cấp danh mục hàng hóa tương đối đồng nhất sang đáp ứng sát hơn nhu cầu tiêu dùng tại từng địa bàn.

(theo Hankyung)