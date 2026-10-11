Lãi suất cao tiếp tục gây sức ép lên thanh khoản thị trường chứng khoán

Nhận định trên được các chuyên gia Maybank Investment Bank (MSVN) đưa ra trong báo cáo chiến lược thị trường tháng 10.

Tăng trưởng lợi nhuận hỗ trợ thị trường

Dự báo về kết quả kinh doanh các nhóm ngành, các nhà phân tích MSVN cho rằng, giá dầu cao hơn sẽ hỗ trợ lợi nhuận ngành năng lượng nhưng gây sức ép lên logistics hàng không, trong khi giá chip tăng có khả năng mang lại lợi ích cho các nhà bán lẻ sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông.

Các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống sẽ được hỗ trợ về giá bán bình quân và biên lợi nhuận nhờ xu hướng cao cấp hóa, nhu cầu bền vững và chi phí đầu vào ổn định.

Các ngân hàng có khả năng tiếp tục chịu áp lực thu hẹp biên lãi ròng khi chi phí tiền gửi được điều chỉnh theo mặt bằng lãi suất mới, đồng thời phải tăng trích lập dự phòng cho nợ xấu.

Lợi nhuận của các công ty chứng khoán có thể tiếp tục bị hạn chế bởi giao dịch trầm lắng, dù lãi suất cho vay ký quỹ ở mức cao.

Bất động sản nhà ở được kỳ vọng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận mạnh, chủ yếu do nền so sánh thấp trong cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà sản xuất thép sẽ tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu nội địa vững chắc, còn lợi nhuận các ngành công nghệ thông tin, logistics đường biển và phân bón.

“Nhìn chung, với 6 ngành dự kiến vượt, 2 ngành đạt và 3 ngành không đạt kỳ vọng, chúng tôi dự báo tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường 3Q26 một lần nữa vượt mức dự báo 20,6% so với cùng kỳ của chúng tôi” – các nhà phân tích tại MSVN nhận định.

Dòng vốn có xu hướng rút khỏi thị trường chứng khoán khi lãi suất tăng cao

Lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong suốt năm 2026

Theo MSVN, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) duy trì lập trường hỗ trợ tăng trưởng trong 3 quý đầu năm 2026, triển khai các biện pháp giảm chi phí vay và mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng.

Tuy nhiên, công ty chứng khoán này dự báo NHNN vẫn thận trọng với việc nới rộng mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trên toàn hệ thống, do bất định về lạm phát, nhu cầu hỗ trợ đồng nội tệ trong bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn theo đuổi chính sách cứng rắn và những hạn chế dai dẳng về nguồn vốn của ngân hàng.

Cùng với nhu cầu tín dụng và chi tiêu cơ sở hạ tầng tăng mạnh hơn về cuối năm, các yếu tố này có khả năng giữ lãi suất trong nước ở mức cao trong quý 4 năm 2026.

Sau một đợt giảm ngắn, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân đã tăng trở lại gần mức đỉnh 7,5–8,0% của nửa đầu năm 2026. “Lãi suất có thể giảm đôi chút, nhưng kịch bản cơ sở của chúng tôi hiện là lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao trong suốt 4 quý năm 2026” – các nhà phân tích MSVN nhận định.

Thanh khoản tiếp tục chịu sức ép

Trong quý 3/2026, lãi suất cao tiếp tục hút vốn khỏi cổ phiếu sang thị trường tiền tệ. Giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày giảm xuống khoảng 17 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng một nửa mức cùng kỳ năm ngoái.

Đợt đầu thực hiện nâng hạng thị trường Việt Nam của FTSE có tác động thấp hơn kỳ vọng. Nhìn chung, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng, dù một số tuần mua ròng trong tháng 8 và tháng 9, một phần nhờ lạc quan về việc nâng hạng, đã giúp giảm áp lực bán. Giá trị bán ròng của khối ngoại thu hẹp xuống chỉ vài chục triệu USD trong từng tháng 8 và 9, so với vài trăm triệu USD ở các tháng trước.

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất ở các ngành ngân hàng, bất động sản nhà ở và tập đoàn đa ngành, đồng thời mua vào cổ phiếu đồ uống, thực phẩm, công nghệ thông tin, bán lẻ và năng lượng.

Định giá thị trường tiếp tục chịu áp lực từ lãi suất cao. VN-Index giao dịch ở mức P/E 12,7 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất, thấp hơn khoảng một độ lệch chuẩn so với bình quân 5 năm. Nếu loại trừ VIC và các cổ phiếu liên quan, thị trường giao dịch ở mức 10,6 lần, gần mức ghi nhận trong giai đoạn biến động của thị trường trái phiếu năm 2022.

Xét P/E 12 tháng gần nhất của từng ngành so với mức bình quân 5 năm tương ứng, đồ uống, công nghệ thông tin, năng lượng, xây dựng, khu công nghiệp và bán lẻ có định giá tương đối thấp. Ngược lại, các tập đoàn đa ngành, chứng khoán, vận tải và y tế thuộc nhóm ít ngành giao dịch cao hơn mức định giá bình quân 5 năm tương ứng.

“Chúng tôi tiếp tục thận trọng và dự báo VN-Index giao dịch trong biên độ quanh 1.800 điểm trong thời gian tới. Chúng tôi ưu tiên cổ phiếu năng lượng, công nghệ thông tin và một số cổ phiếu bán lẻ, ngân hàng được chọn lọc” – các chuyên gia dự báo.