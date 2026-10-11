Ngày 11/10: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh

Giá cao su trên sàn SHFE hôm nay tăng tới 3,52% và 4,56% trên sàn SGX. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 446,50 Yên/kg ổn định. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 450 Yên/kg, tăng 0,51%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,08 Baht (0,08%) lên mức 97,59 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 10 ở mức 19.800 Nhân dân tệ/tấn, tăng 2,30%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 20.125 Nhân dân tệ/tấn, tăng 3,52%.

Hợp đồng cao su butadiene tháng 11 giao dịch nhiều nhất trên Sàn SHFE tăng 415 Nhân dân tệ, tương đương 2,52%, lên 16.880 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 270,80 Cent/kg, tăng 4,56%.Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 268,20 Cent/kg, tăng 4,11%.

Đà tăng trên toàn bộ kỳ hạn tại sàn SHFE và SGX là điểm nổi bật của thị trường cao su. Tại Thượng Hải, giá tăng 2,30 - 3,52%, trong khi cao su TSR20 tại Singapore tăng 4,11 - 4,56%. Tuy nhiên, tại Nhật Bản chưa đồng thuận khi hợp đồng tháng 11 ổn định và tháng 12 tăng nhẹ.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn chưa ghi nhận thay đổi so với phiên trước.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.