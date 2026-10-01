Xưa được gọi là 'rau của Hoàng đế', nay bán đầy chợ Việt, vài chục nghìn đồng mua được cả bó: Đó là rau gì?

Cải cúc, còn được nhiều nơi gọi là tần ô, là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Rau có lá xanh mềm, mùi thơm khá đặc trưng nên cũng thuộc nhóm thực phẩm “kén người ăn”: người thích có thể mê ngay mùi vị này, trong khi một số người lại cảm thấy hơi nồng.

Điểm thú vị là cải cúc từng được nhắc đến với tên gọi “rau của Hoàng đế”, gắn với việc được sử dụng làm thực phẩm trong cung đình thời xưa.

Ở Việt Nam, cải cúc không phải loại rau xa lạ mà đã trở thành thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình. Rau được trồng khá phổ biến, nhất là vào những tháng thời tiết mát mẻ, có thể dễ dàng tìm mua tại các chợ dân sinh, cửa hàng rau củ hay siêu thị.

Cải cúc là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt - Ảnh: Internet

So với nhiều loại rau đặc sản, cải cúc có mức giá khá bình dân và nguồn cung tương đối dồi dào khi vào mùa nên hầu như gia đình nào cũng có thể tiếp cận. Tại các chợ, rau thường được bán theo bó hoặc theo cân, những ngọn non xanh mướt được ưa chuộng để nấu canh, xào hoặc ăn lẩu.

Cải cúc là loại rau ưa khí hậu mát, thời gian sinh trưởng tương đối ngắn nên được trồng ở nhiều vùng sản xuất rau của Việt Nam. Vào mùa thu - đông và những thời điểm nhiệt độ thuận lợi, rau phát triển nhanh, cho phần thân và lá non mềm, mùi thơm rõ hơn.

Chính vì vậy, loại rau từng được nhắc đến với tên gọi “rau của Hoàng đế” ngày nay lại vô cùng gần gũi. Chỉ với vài chục nghìn đồng, người nội trợ đã có thể mua cải cúc về chế biến thành nhiều món cho cả gia đình, từ bát canh nóng hổi đến đĩa rau xào hay một rổ rau xanh ăn kèm nồi lẩu.

Cải cúc có mức giá khá bình dân và nguồn cung tương đối dồi dào khi vào mùa - Ảnh: Internet

“Rau của Hoàng đế” cung cấp kali, carotenoid và chất xơ

Không chỉ có hương vị riêng biệt, cải cúc còn cung cấp nhiều dưỡng chất. 100 g cải cúc có thể chứa khoảng hơn 200 mg kali. Kali là khoáng chất thiết yếu tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể, bao gồm chức năng của thần kinh và cơ.

Cải cúc còn cung cấp carotenoid - nhóm sắc tố thực vật mà một số loại có thể được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Vitamin A có vai trò đối với thị lực, hệ miễn dịch và duy trì các mô bình thường.

Bên cạnh đó, rau còn chứa chất xơ. Việc bổ sung đa dạng rau củ vào chế độ ăn là một trong những cách giúp tăng lượng chất xơ trong khẩu phần.

Tuy nhiên, không nên xem một loại rau riêng lẻ như thực phẩm có khả năng “dưỡng mắt”, “làm đẹp da” hay chữa bệnh. Giá trị của cải cúc nằm ở việc góp phần bổ sung các vitamin, khoáng chất và chất xơ trong một chế độ ăn đa dạng.

Rau cải cúc chế biến được nhiều món ngon - Ảnh: Internet

Cải cúc nấu gì ngon?

Ưu điểm của cải cúc là thời gian chín nhanh nên không cần chế biến cầu kỳ. Cách đơn giản nhất là dùng rau để nấu canh thịt băm. Thịt được xào hoặc nấu chín trước, sau đó mới cho cải cúc vào. Khi rau vừa mềm và chuyển màu xanh đậm có thể tắt bếp để tránh nấu quá lâu.

Cải cúc cũng rất hợp với lẩu. Rau chỉ cần nhúng vừa chín tới để giữ được độ mềm, vị ngọt và hương thơm đặc trưng.

Một cách chế biến khác là cải cúc xào tỏi với tôm khô. Tôm khô được xào thơm trước, sau đó cho phần thân cải cúc vào rồi mới đến lá. Nên xào nhanh trên lửa lớn bởi rau chín rất nhanh; nấu quá lâu dễ khiến rau ra nhiều nước và mềm nhũn.

Khi mua cải cúc, nên chọn những bó còn tươi, lá xanh tự nhiên, thân non và không bị dập úng. Những cây đã ngả vàng, thân quá già hoặc có dấu hiệu nhớt, hư hỏng nên loại bỏ.

Rau mua về cần nhặt bỏ phần già, rửa kỹ dưới vòi nước sạch và để ráo trước khi chế biến. Nếu chưa dùng ngay, có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nhưng nên sử dụng sớm để rau giữ được độ tươi ngon.