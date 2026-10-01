Khánh Hòa: Lễ húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm - Phó Pháp chủ GHPGVN tại tổ đình Nghĩa Phương

Môn đồ pháp quyến cung đối Tổ đường cử hành nghi thức tưởng niệm

Quang lâm chứng minh và tham dự có chư vị Trưởng lão Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN: Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Quang; chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh và môn hạ môn phong Nghĩa Phương, cùng Phật tử tham dự.

Chư tôn Trưởng lão Hoà thượng dâng hương tưởng niệm

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chư tôn giáo phẩm cùng Tăng Ni, Phật tử đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công hạnh của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm, bậc cao đức đã trọn đời phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Sau nghi thức dâng hương, Hòa thượng Thích Thiện Thông, trụ trì chùa Sắc tứ Minh Thiện, Cố vấn môn phong tổ đình Nghĩa Phương cử hành nghi lễ phụng tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng.

Nghi lễ diễn ra trong không gian thanh tịnh, thể hiện lòng thành kính và niềm tri ân sâu sắc của hàng môn đồ pháp quyến đối với bậc tôn sư khả kính.

Bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm tại chùa Nghĩa Sơn

Lễ tưởng niệm cũng là dịp để hàng Tăng Ni, Phật tử và môn đồ pháp quyến ôn lại hành trạng, đạo nghiệp và những đóng góp của cố Trưởng lão Hòa thượng đối với sự nghiệp hoằng pháp, hộ trì Tam bảo và phụng sự nhân sinh.

Buổi lễ khép lại trong niềm kính ngưỡng và tri ân sâu sắc của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đối với bậc thạch trụ tòng lâm, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp phụng sự.

Thượng tọa Thích Thiện Phước cử hành Lễ tiên thường tại chùa Nghĩa Sơn

Trước đó, ngày 30-9 (nhằm 20-8-Bính Ngọ), Thượng tọa Thích Thiện Phước và chư tôn đức môn hạ tổ đình Nghĩa Phương đã cử hành Lễ tiên thường và nhiễu tháp tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm tại chùa Nghĩa Sơn (phường Nam Nha Trang).