Tour đưa khách theo chân kiểm lâm tuần tra Vườn quốc gia Cát Tiên được đề cử giải du lịch thế giới

Du khách trekking xuyên Vườn quốc gia Cát Tiên. (Nguồn: Oxalis)

Mới đây, Hiệp hội Nhà báo Du lịch Anh (British Guild of Travel Writers - BGTW) công bố các dự án vào chung khảo International Tourism Awards 2026. Tour đưa khách theo chân kiểm lâm tuần tra Vườn quốc gia Cát Tiên (Katien Ranger Patrol) là một trong ba đại diện của hạng mục Dự án du lịch xuất sắc ngoài châu Âu (Best Wider World Tourism Project).

Hai đại diện còn lại là dự án ở Brazil và Cameroon. Kết quả dự kiến được công bố tại lễ trao giải ở London, Anh vào ngày 2/11.

Các dự án được xem xét dựa trên những đóng góp cho điểm đến, chú trọng yếu tố môi trường, cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.

Dự án Katien Ranger Patrol do Công ty Oxalis phát triển tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Chương trình chuyên sâu dài 4 ngày 3 đêm, mỗi đoàn tối đa 4 khách.

Du khách quan sát động vật hoang dã bằng công nghệ chụp ảnh nhiệt tiên tiến tại Vườn quốc gia Cát Tiên. (Nguồn: Katiensafari)

Điểm đặc biệt của Katien Ranger Patrol là du khách không chỉ đi qua một khu rừng, ngắm cảnh rồi trở về. Họ đi cùng kiểm lâm và chuyên gia địa phương, tìm hiểu cách các tuyến rừng được tuần tra, nhận biết dấu vết động vật, tháo gỡ bẫy và theo dõi hệ sinh thái.

Bên cạnh đó, du khách được sử dụng camera để theo dõi động vật hoang dã. Khách cũng có một đêm ngủ võng tại điểm cắm trại giữa rừng.

Theo đơn vị vận hành, một phần doanh thu từ hoạt động du lịch được dành cho công tác bảo tồn tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Mô hình cũng hướng đến tạo thêm sinh kế cho cộng đồng sống ở vùng đệm thông qua các công việc hướng dẫn và phục vụ khách.

Hoạt động du lịch tại khu vực còn kết nối với cộng đồng địa phương ở Tà Lài, nơi sinh sống của người Mạ, S'tiêng và Chơ Ro. Việc tạo nguồn thu từ du lịch được kỳ vọng giúp người dân giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên rừng.

Vườn quốc gia Cát Tiên trải rộng gần 73.900 ha trên địa bàn Lâm Đồng và Đồng Nai, với rừng mưa nhiệt đới, đất ngập nước và những vùng chịu ảnh hưởng của chế độ ngập theo mùa. Nơi đây ghi nhận hơn 1.700 loài thực vật và khoảng 700 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm.

Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và được đưa vào Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế năm 2024. Đây cũng là khu vực tự nhiên có giá trị quan trọng của Việt Nam.

International Tourism Awards là giải thưởng thường niên được BGTW tổ chức từ năm 1978. Các dự án tại giải này do thành viên BGTW đề cử sau khi trực tiếp trải nghiệm, lựa chọn qua quá trình bỏ phiếu.