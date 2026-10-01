Nhiều địa phương bước vào 'cuộc đua' phát triển du lịch tàu biển

Ảnh minh hoạ

Từ đầu năm 2026, những hải trình xuyên Á liên tục đưa các du thuyền quốc tế cập cảng Việt Nam, mang theo hàng nghìn du khách đến khám phá các điểm đến ven biển. Sự hiện diện ngày càng thường xuyên của những thương hiệu như Celebrity Solstice, Norwegian Spirit, Adora Cruise, Costa Serena, Royal Princess hay Star Voyager đang cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường du lịch tàu biển. Đồng thời mở ra dư địa để Việt Nam gia tăng lượng khách quốc tế và khai thác sâu hơn phân khúc du lịch có mức chi tiêu cao.

Không chỉ những địa phương vốn có truyền thống đón khách tàu biển như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa hay Huế tiếp tục mở rộng thị trường, một số điểm đến mới như Đồng Nai, Gia Lai cũng bắt đầu tham gia sâu hơn vào chuỗi khai thác dòng khách này.

QUẢNG NINH RỘNG CỬA ĐÓN “SIÊU TÀU”

Du lịch tàu biển quốc tế được Quảng Ninh xác định là một trong những phân khúc khách quan trọng, vừa đóng góp vào tăng trưởng của ngành du lịch, vừa tạo nguồn khách quốc tế và quảng bá hình ảnh điểm đến ra thế giới.

Những năm qua, địa phương liên tục đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, thu hút khách tàu biển, đồng thời đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng bến, điểm đến và chất lượng dịch vụ.

Tàu Seabourn Encore và Piano Land cập bến tại Hạ Long

Thông thường, mùa du lịch tàu biển quốc tế bắt đầu từ tháng 9 năm trước và kéo dài đến tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, với hạ tầng ngày càng đồng bộ và chất lượng dịch vụ được cải thiện, hoạt động du lịch tàu biển tại Quảng Ninh đang từng bước mở rộng quanh năm.

Từ đầu năm đến nay, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón hơn 50 chuyến tàu biển quốc tế, tăng trên 22% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được xem là một phần từ các chương trình xúc tiến, quảng bá và liên kết du lịch mà Quảng Ninh triển khai trong thời gian qua.

Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh dự kiến đón thêm khoảng 30 chuyến tàu biển quốc tế tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Mục tiêu của địa phương không chỉ là tăng số chuyến và lượng khách mà còn mở rộng xúc tiến, thu hút thêm các hãng tàu từ nhiều quốc gia, trong đó có những du thuyền quy mô lớn.

Để phục vụ dòng khách này, Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị dịch vụ chủ động xây dựng tour, tuyến phù hợp với nhu cầu và lịch trình của từng chuyến tàu.

Các sản phẩm tập trung khai thác những điểm đến nổi tiếng, văn hóa bản địa, làng nghề và ẩm thực đặc trưng, qua đó đưa hình ảnh thành phố di sản đến gần hơn với du khách quốc tế.

ĐÀ NẴNG THÊM DƯ ĐỊA TIẾP DÒNG KHÁCH CAO CẤP

Tại Đà Nẵng, du lịch tàu biển đang trở thành một trong những phân khúc được thành phố chú trọng khai thác để mở rộng nguồn khách quốc tế. Năm 2026, Đà Nẵng dự kiến đón 59 chuyến tàu với hơn 64.000 lượt khách, tăng khoảng 11% so với năm 2025. Ngay những tháng đầu năm, các chuyến tàu quốc tế liên tục cập Cảng Tiên Sa, trong đó riêng dịp Tết Nguyên đán, thành phố đón gần 4.200 lượt khách tàu biển.

Chuyến tàu du lịch biển Seabourn Encore do Công ty Du lịch Tân Hồng khai thác cập bến tại Đà Nẵng

Không chỉ tập trung thu hút tàu cập cảng, Đà Nẵng đang tìm cách khai thác sâu hơn giá trị từ dòng khách này bằng việc làm mới sản phẩm và tăng khả năng kết nối điểm đến. Với lợi thế nằm ở trung tâm miền Trung, thành phố có thể tổ chức các tour trong ngày kết nối Đà Nẵng với Hội An, Huế, Mỹ Sơn, bên cạnh những sản phẩm khám phá đô thị, văn hóa, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Khi tàu cập Cảng Tiên Sa, du khách có thể lựa chọn các chương trình tham quan như city tour Đà Nẵng, Bà Nà Hills - Đà Nẵng hay Hội An - Đà Nẵng.

Đặc thù của khách tàu biển là thời gian lưu lại điểm đến thường chỉ trong vài giờ hoặc một ngày, do đó Đà Nẵng chú trọng tổ chức dịch vụ theo hướng nhanh, thuận tiện và đồng bộ ngay từ cảng. Ngành du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh, bố trí điểm đón trả khách, cung cấp thông tin du lịch và xây dựng thêm các sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách. Mỗi chuyến tàu vì thế không chỉ tạo nguồn khách cho các doanh nghiệp lữ hành mà còn kéo theo nhu cầu vận chuyển, hướng dẫn, ăn uống, mua sắm và các dịch vụ khác tại địa phương.

KHÁNH HÒA HƯỚNG TỚI “HỆ SINH THÁI” DU LỊCH TÀU BIỂN

Khánh Hòa đang nổi lên như một điểm đến đáng chú ý đối với dòng khách tàu biển cao cấp. Địa phương dự kiến trong năm 2026 tiếp nhận từ 33 đến gần 40 chuyến tàu biển quốc tế, với đặc điểm đáng chú ý là phần lớn thuộc phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao.

Tàu du lịch biển quốc tế Adora Magic City đưa khách du lịch cập Cảng quốc tế Cam Ranh

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong những tháng cuối năm, địa phương dự kiến đón thêm 24 chuyến tàu biển, gồm 18 chuyến cập Cảng quốc tế Cam Ranh và 6 chuyến cập Bến du thuyền quốc tế Ana Marina.

Cùng với sự gia tăng về số lượng, thị trường khách cũng ngày càng đa dạng. Ngoài các thị trường châu Âu, châu Mỹ và châu Úc, Khánh Hòa gần đây đón thêm nhiều chuyến tàu phục vụ khách Trung Quốc, trong đó có những tàu chở hơn 3.000 người.

Các doanh nghiệp lữ hành cũng liên tục làm mới sản phẩm. Bên cạnh những tour xích lô, khám phá thành phố, du lịch đồng quê, nhiều chương trình mới được xây dựng xoay quanh ẩm thực, làng nghề truyền thống và các điểm di tích, văn hóa ở phía nam tỉnh.

Theo Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, địa phương định hướng phát triển du lịch trở thành một trong những điểm đến biển hàng đầu châu Á, đồng thời ưu tiên những sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Trong đó, du lịch tàu biển được xác định là lĩnh vực cần tiếp tục đầu tư, hướng tới mô hình cảng đầu - cuối hành trình. Khánh Hòa cũng đặt vấn đề nghiên cứu kết nối cảng du lịch với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tạo điều kiện để du khách kết hợp đường hàng không và đường biển trong cùng một hành trình. Mô hình này được kỳ vọng giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và nâng cao giá trị kinh tế mà dòng khách tàu biển mang lại.

TÂN BINH ĐỒNG NAI NHẬP CUỘC

Nếu Quảng Ninh, Đà Nẵng hay Khánh Hòa đã có kinh nghiệm khai thác khách tàu biển, thì một số địa phương khác đang bước vào thị trường này với những lợi thế riêng.

Đầu năm 2026, Đồng Nai lần đầu đón chuyến tàu du lịch biển quốc tế tại Cảng Phước An, với khoảng 3.000 du khách và thuyền viên. Trong 6 tháng đầu năm, địa phương đón 7 chuyến tàu du lịch biển quốc tế của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai cùng đại diện các sở, ban, ngành và doanh nghiệp du lịch làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Du lịch tàu biển Royal Caribbean (RCG, Hoa Kỳ) nhằm tìm giải pháp khai thác thị trường khách tàu biển.

Royal Caribbean hiện sở hữu ba thương hiệu du thuyền quốc tế gồm Royal Caribbean International, Celebrity Cruises và Silversea Cruises.

Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn đề nghị Đồng Nai xây dựng các sản phẩm du lịch, điểm đến ẩm thực, tham quan và vui chơi giải trí có chất lượng, mang bản sắc riêng, phù hợp với thời gian lưu trú ngắn của khách tàu biển, thường khoảng 8-10 giờ.

Tàu du lịch quốc tế đầu tiên cập Cảng Phước An năm 2026

Theo thống kê được Royal Caribbean đưa ra, tại mỗi quốc gia khi tàu cập bến, khoảng 50-60% hành khách tham gia các tour do những đơn vị lữ hành ký kết với hãng tàu cung cấp; khoảng 20% muốn tự do tham quan, khám phá khu vực xung quanh cảng và khoảng 5% ở lại trên tàu.

Những con số này cho thấy dư địa khai thác khách tàu biển không chỉ nằm ở việc thu hút tàu cập cảng mà còn phụ thuộc vào khả năng xây dựng sản phẩm đủ hấp dẫn để giữ chân và tạo chi tiêu tại điểm đến.

Với Đồng Nai, các sản phẩm được đặt ra là những trải nghiệm về lịch sử, văn hóa, ẩm thực, nghề thủ công và làng nghề đặc trưng, qua đó tạo dấu ấn riêng trong thời gian ngắn mà du khách có mặt tại địa phương.

GIA LAI ĐÓN CƠ HỘI TỪ NHỮNG HẢI TRÌNH MỚI

Tương tự, sau hợp nhất, Gia Lai có lợi thế khi sở hữu cả hạ tầng cảng biển và hệ sinh thái du lịch đa dạng, từ biển, đảo, di sản văn hóa, làng nghề truyền thống đến không gian sinh thái đặc trưng của vùng cao nguyên.

Từ đầu năm 2026, tỉnh đã tổ chức đón các chuyến tàu du lịch quốc tế Le Jacques Cartier và Noble Caledonia - Island Sky cập Cảng Quy Nhơn.

Tàu du lịch quốc tế Noble Caledonia – Island Sky chuẩn bị cập Cảng Quy Nhơn với khoảng 180 người

Hoạt động khai thác khách tàu biển tại địa phương mới ở giai đoạn đầu, nhưng đây là tiền đề để Gia Lai tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và mở rộng hợp tác với các hãng tàu biển, doanh nghiệp lữ hành.

Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 cũng tạo thêm cơ hội để Gia Lai kết nối với doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư và đối tác quốc tế.

Một lợi thế của Cảng Quy Nhơn là thời gian di chuyển đến các điểm tham quan trọng điểm tương đối thuận lợi, cho phép tổ chức nhiều chương trình tham quan bờ trong thời gian ngắn, phù hợp với đặc thù khách tàu biển thường chỉ lưu lại điểm đến từ vài giờ đến một ngày.

HUẾ KHAI THÁC LỢI THẾ CẢNG NƯỚC SÂU

Tại miền Trung, Huế cũng đang tăng tốc khai thác dòng khách này. Địa phương vừa đón tàu Adora Mediterranea của hãng Adora Cruises với 2.680 du khách và 920 thuyền viên, chủ yếu đến từ Trung Quốc và Hồng Kông.

Từ nghi lễ chào mừng mang đậm bản sắc địa phương đến các tour kết nối Huế - Đà Nẵng, hoạt động đón khách được tổ chức theo hướng tăng trải nghiệm văn hóa, tạo dấu ấn về một điểm đến thân thiện và giàu bản sắc. Dự kiến trong năm 2026, Huế sẽ đón hơn 70 chuyến tàu biển.

Du khách trên tàu Adora Mediterranea cập cảng Chân Mây

Lợi thế đáng kể của địa phương là Cảng Chân Mây có khả năng tiếp nhận những tàu lớn, với sức chứa khoảng 5.000-7.000 khách. Đây là cơ sở để Huế mở rộng vai trò trên các hải trình tàu biển quốc tế tại châu Á, đặc biệt ở phân khúc khách có mức chi tiêu cao và yêu cầu trải nghiệm chuyên biệt.

Cuộc đua du lịch tàu biển vì thế không chỉ nằm ở việc thu hút thêm những con tàu lớn, mà còn ở khả năng biến mỗi lần cập cảng thành giá trị thực cho điểm đến. Với lợi thế về biển, cảng nước sâu và hệ thống điểm đến đa dạng, Việt Nam đang có cơ hội nâng tầm vị thế trên bản đồ hải trình tàu biển quốc tế, nếu tiếp tục đồng bộ hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ và kết nối thị trường.

Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nước ta sở hữu tiềm năng du lịch biển cực kỳ to lớn, trong đó du lịch tàu biển là phân khúc còn rất nhiều dư địa phát triển giữa bối cảnh dòng khách tàu biển toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ về châu Á. “Hiện nay, chúng ta mới chỉ dừng lại ở việc đón các tàu quốc tế ghé thăm, còn năng lực tự khai thác tàu để đưa khách ra nước ngoài hay phát triển tuyến nội địa vẫn còn bỏ ngỏ. Vì thế, chúng ta phải tìm cách khai thác tiềm năng này”, ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.