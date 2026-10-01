Bánh mì ‘siêu chảnh’ có ‘giết chết’một món ăn đường phố truyền thống?

Bánh mì “siêu chảnh”

Mấy tuần nay, thực khách Sài Gòn, tín đồ của bánh mì lại được tiếp cận thêm một phân khúc bánh mì sang chảnh. Đó là Bánh Mì Chad tọa lạc tại KDC An Phú Hưng, Phường Tân Hưng TP.HCM. Chủ nhân của nó là một đầu bếp người Mỹ có nhiều năm sống ở VN. Ổ bánh mì với nhân bánh gồm khoảng 300gr thịt dăm heo nướng than cho mỗi ổ, với giá 88k/ổ.

Sau hơn 1 tháng, từ ban đầu là khách Tây và Việt kiều, nay ngày càng nhiều khách Việt, không loại trừ là người lao động, ghé mua.

Đây không phải là lần đầu tiên, người Sài Gòn “nhìn thấy” loại bánh mì có mức giá đắt đỏ (từ khoảng 60.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng một ổ) nổi tiếng bởi phần nhân ngập tràn bao gồm nguyên liệu cao cấp hoặc phong cách kết hợp độc lạ trong một ở bánh mì thịt vốn được xem là một món ăn đường phố dành cho giới bình dân.

Nâng cấp món ăn đường phố thành phiên bản "quý tộc": một phân khúc thị trường ẩm thực mới Ảnh: Internet

Trước đây, tại TP. HCM đã từng có các loại bánh mì có nhân, giá đắt “bất thường” nhưng vẫn được thực khách chấp nhận:

Đã từng thấy Bánh mì Huynh Hoa: ổ bánh ngập topping nhân thập cẩm nặng khoảng 400g; Bánh mì Bà Huynh: phong cách tương tự như Huynh Hoa; Bánh mì Trạng với các loại nhân truyền thống đậm vị hoặc nhân hải sản cao cấp độc lạ; Bánh mì Nguyên Sinh; ra đời từ năm 1982 nổi tiếng với các loại pate, đồ nguội kiểu Âu, đặc biệt là phần nhân gan ngỗng đậm đà. Cũng siêu sang với nhân gan ngỗng, thêm sốt nấm truffle và trứng cá tầm với giá hơn 2 triệu đồng/ổ, kèm theo vang trắng đã có mặt tại nhà hàng Anan Saigon.

Tín hiệu nào mở ra cho bánh mì ‘siêu chảnh’

Xu hướng nâng cấp các món ăn đường phố bình dân thành phiên bản "quý tộc" có thể được xem là một tín hiệu mở ra một phân khúc thị trường ẩm thực mới đầy tiềm năng, phản ánh sự chuyển dịch sâu sắc trong tư duy tiêu dùng của ngành ẩm thực hiện đại.

Sự chuyển dịch này cho đến nay có thể nói nó không chỉ là một hiện tượng nhất thời mà đang kiến tạo một thị trường mới nhờ các yếu tố cốt lõi:

Thứ nhất là sự hình thành phân khúc "Ẩm thực Di sản Cao cấp" (Premium Heritage): Thay vì chỉ sao chép các món ăn phương Tây (như gan ngỗng, sốt nấm truffle, trứng cá tầm, hải sản cao cấp…), các đầu bếp sử dụng ổ bánh mì - bản sắc ẩm thực bản địa làm nền tảng mix chúng vào. Cuộc “hôn phối” trí tuệ này đã định hình một phân khúc mới: nơi món ăn vừa mang giá trị văn hóa lâu đời, vừa đáp ứng tiêu chuẩn xa xỉ.

Thứ hai, món bánh mì cao cấp này góp phần thỏa mãn thị hiếu mới của người tiêu dùng hiện đại thuộc giới thượng lưu hoặc thế hệ trẻ có thu nhập cao. Họ không không chỉ trả tiền mua một món ăn, nhằm nạp vào cơ thể một lượng calo cần thiết. Họ cần câu chuyện và sự trải nghiệm ở món ăn. Đó là tính độc bản, không gian sang trọng, câu chuyện văn hóa. Thậm chí việc "quý tộc hóa" món ăn đường phố còn là một động lực thúc đẩy du lịch ẩm thực, biến Việt Nam thành một điểm đến ẩm thực cao cấp trên bản đồ thế giới.

Vẫn còn một bộ phận người tiêu dùng lo lắng xu hướng này sẽ “giết chết” một món ăn đường phố truyền thống gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ. Đó là những băn khoăn không phải không có cơ sở. Tuy nhiên, nếu nhìn thấy xu hướng này là một nhánh tiến hóa song song, người Việt hoàn toàn có thể lạc quan rằng: “Món “bánh mì biến tấu siêu chảnh” sẽ mở ra một sân chơi mới, nơi các đầu bếp Việt có cơ hội sáng tạo không giới hạn và nâng tầm vị thế của ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế.

Vấn đề còn lại đồng thời là một thử thách đáng quan ngại, đó là tình hình ngộ độc thực phẩm do bánh mì có nhân xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian vừa qua do nhiều thành phần trong nhân bánh thường phải chuẩn bị từ trước. Theo ông Chad – chủ nhân của Bánh Mì Chad: Nhận biết nguy cơ nhiễm chéo và đào tạo người chế biến là rất quan trọng trong việc phát triển bền vững thị trường này.