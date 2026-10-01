Lễ hội Lam Kinh (Thanh Hoá) 2026: Hơn 600 năm âm vang 'hùng thiêng sông núi'

Ngày 1/10, Ban Tổ chức tập dượt cho các nghi lễ của Lễ hội Lam Kinh 2026.

Mùa thu nơi núi rừng Lam Kinh hùng vĩ, hàng ngàn người dân và du khách thập phương về với vùng "trúc chẻ tro bay" của xứ Thanh - nơi hội tụ những ký ức lịch sử hào hùng còn lưu giữ những dấu tích của cuộc khởi nghĩa đánh giặc phương Bắc của người anh hùng áo vải Lê Lợi cùng với nghĩa quân Lam Sơn làm nên hào khí của một thời dựng nước, giữ nước.

Cuộc khởi nghĩa năm xưa của thủ lĩnh "áo vải cờ đào" đến nay đã 608 năm, nhưng khí phách mạnh mẽ, oai hùng trong chống giặc ngoại xâm của ông cha ta là nguồn cảm hứng vô tận trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước hôm nay.

Lễ hội Lam Kinh 2026 ngoài phần lễ tưởng nhớ, tri ân Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các vua Lê, tướng sĩ và nhân dân có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước; giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa của Lam Kinh, quảng bá đất và người cứ Thanh đến nhân dân và du khách có nhiều hoạt động như dâng hương, trình tấu chúc văn, diễn văn khai mạc, đánh trống khai hội và biểu diễn nghệ thuật.

Trước giờ khai mạc 2/10, các đội tế, đội rước của các xã Lam Sơn và Kiên Thọ thực hiện nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc Vương Lê Lai về khu vực Điện Lam Kinh. Nghi lễ được tổ chức tạị đền thờ, các tòa Thái miếu và khu lăng mộ thuộc di tích Lam Kinh. Hoạt động dâng hương còn diễn ra tại Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai ở xã Kiên Thọ, Thái miếu Nhà Hậu Lê, tượng đài Lê Lợi ở phường Hạc Thành và các điểm thờ các vị khai quốc công thần triều Hậu Lê…

Du khách tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh - Thanh Hoá.

Bên cạnh phần lễ, tại khu vực sân Rồng, nhân dân và du khách có dịp thưởng thức các trò diễn, loại hình nghệ thuật truyền thống như trò Xuân Phả, trò diễn Pôồn Pôông, ngũ trò Viên Khê và hát chèo.

Không gian trải nghiệm, chụp ảnh mang nét văn hóa cung đình được bố trí tại các khu di tích. Các địa phương dịp này cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Một trong những hoạt phong phú, sinh động, hấp dẫn là Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao tái hiện nét sinh hoạt chợ truyền thống của các địa phương miền núi Thanh Hóa.

Mỗi đơn vị tham gia giới thiệu một gian trưng bày sản phẩm OCOP, món ăn đặc trưng và các sản phẩm do người dân địa phương làm ra. Nghệ nhân trực tiếp trình diễn, chế biến món ăn, giới thiệu nguyên liệu và cách thưởng thức ẩm thực truyền thống.