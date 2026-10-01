Cà Mau: Công bố quyết định thành lập Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Đạo tràng Dược Sư

Chư tôn đức Tăng, Ni chứng minh và tham dự

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thạch Hà, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau; Thượng tọa Thích Minh Chánh, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Phước Hạnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự; Ni trưởng Thích nữ Phước Liễu, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Huệ Liễu, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN TP.Cần Thơ; Ni sư Thích nữ Diệu Chánh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; cùng chư Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni, Phật tử các tự viện.

Đại diện chính quyền địa phương có ông Trang Hoàng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã; bà Nguyễn Hằng Ny, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã; ông Lê Văn Xía, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã; cùng đại diện các phòng, ban, đoàn thể địa phương.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Phước Hạnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, thay mặt Thường trực Ban Trị sự đọc quyết định thành lập Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Đạo tràng Dược Sư do Sư cô Thích nữ Diệu Huệ làm đại diện. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Minh Chánh, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao quyết định đến Sư cô Thích nữ Diệu Huệ.

Đối trước chư tôn đức chứng minh, Sư cô Thích nữ Diệu Huệ phát nguyện nhận nhiệm vụ. Sư cô bày tỏ niềm hoan hỷ và xúc động, đồng thời nguyện tuân thủ pháp luật của Nhà nước, Hiến chương GHPGVN; nỗ lực hướng dẫn Phật tử sinh hoạt đúng chánh pháp, xây dựng đạo tràng ngày càng ổn định và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Ni sư Thích nữ Diệu Chánh cảm ơn chư tôn đức và chính quyền địa phương

Phát biểu huấn từ tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Diệu Chánh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Cà Mau, đồng thời là Bổn sư của Sư cô Thích nữ Diệu Huệ có lời tri ân đến chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để Sư cô Diệu Huệ có cơ sở pháp lý thuận lợi trong quá trình hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Khánh phát biểu chúc mừng Đạo tràng Dược Sư chính thức được thành lập và đi vào sinh hoạt.

Ông ghi nhận những đóng góp của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của nhân dân xã Lương Thế Trân; mong muốn điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tiếp tục phát huy tinh thần "tốt đời, đẹp đạo", tích cực đồng hành cùng chính quyền trong các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quê hương.

Hòa thượng Thạch Hà ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thạch Hà tán thán công đức của chư tôn đức Ni và tinh thần hộ pháp của Phật tử. Hòa thượng nhấn mạnh việc thành lập các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân.

Hòa thượng ghi nhận tinh thần tương thân tương ái, nhập thế phụng sự của Sư cô Thích nữ Diệu Huệ và Đạo tràng Dược Sư thông qua hoạt động trao tặng quà an sinh xã hội ngay trong ngày lễ. Hòa thượng sách tấn Sư cô và Phật tử tiếp tục giữ gìn giới luật, trang nghiêm tự thân, đoàn kết và xây dựng đạo tràng ngày càng ổn định, tạo sự gắn kết hài hòa giữa đạo và đời.

Đạo tràng Dược Sư chính thức được thành lập

Dịp này, thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật và chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn tại địa phương, Sư cô Thích nữ Diệu Huệ cùng Đạo tràng Dược Sư trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 300 nghìn đồng, đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lương Thế Trân.