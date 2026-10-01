Quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, kèm các di vật dép cao su, bát sắt…

Sáng 1/10, thông tin từ Đội K51 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiến hành quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại phum Vai Yoong, xã Busara, huyện Bétchanđa, tỉnh Mondulkiri, vương quốc Campuchia.

Đội K51 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tiến hành quy tập một hài cốt liệt sĩ tại khu vực suối Đắk Đam Con (Ảnh Đội K51).

Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51 cho biết, thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ngày 16/9, Đội K51 đã xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Ngay khi đặt chân đến nước bạn, đơn vị đã nhanh chóng ổn định điều kiện ăn ở, sinh hoạt, đồng thời khẩn trương cử lực lượng cơ động đến các địa bàn để nắm bắt và xử lý nguồn tin.

Đội K51 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tiến hành đưa hài cốt liệt sĩ về nơi lưu giữ của đơn vị (Ảnh Đội K51).

Đến ngày 29/9, từ thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Đội K51 đã tổ chức tìm kiếm và quy tập thành công một hài cốt liệt sĩ tại khu vực suối Đắk Đam Con thuộc địa bàn phum Vai Yoong, xã Busara, huyện Bétchanđa, tỉnh Mondulkiri, vương quốc Campuchia.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu thập được nhiều di vật đi kèm như dép cao su, cúc áo bộ đội, bát sắt B52 và lọ thuốc… “Hiện hài cốt liệt sĩ đang được cất giữ, lưu giữ tại nơi đóng quân của đơn vị để chờ ngày đưa về nước an táng theo quy định”, Thượng tá Nguyễn Văn Từ cho hay.

Cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, Đội trưởng Đội K52 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 13/8 đến nay, Đội K52 đã nỗ lực tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ là Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Đội K52 quy tập hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia (Ảnh Đức Hải).

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực vượt mọi khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thì còn nhờ vào sự hỗ trợ nhiệt tình, chia sẻ thông tin của người dân và chính quyền nước bạn.

Ông Sêu Than (SN 1961, trú tại làng Lâm, xã Bọ Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri) chia sẻ, trước đây, bố của ông (nay đã chết) từng tham gia chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam và đã nhìn thấy khu vực chôn cất một số bộ đội tại khu vực rừng Mung Tum, cách ngôi làng nơi ông sinh sống khoảng 9km về phía Đông.

Thông tin từ ông Đeng Keo (SN 1959, trú tại làng Phum Pha Bang, xã Thmor Keo, huyện Siêm Pang, tỉnh Stung Treng) cung cấp, vào năm 1971, trong lúc đi rừng, ông có nhìn thấy một ngôi mộ bộ đội Việt Nam được an táng gần một cây gỗ lớn, cách bờ sông Sê Kông khoảng 500m về phía Tây, phía sau làng Nhang Sum, xã Thmor Keo, huyện Siêm Pang.

“Từ những nguồn tin quý giá này, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã xác minh, tiến hành khai quật và tìm được một hài cốt liệt sĩ tại làng Nhang Sum, xã Thmor Keo, huyện Siêm Pang, tỉnh Stung Treng vào ngày 22/8 và hai hài cốt liệt sĩ tại làng Lâm, xã Bọ Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri vào ngày 23/8”, Thượng tá Nguyễn Xuân Toản thông tin.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 và người dân tỉnh Ratanakiri tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại làng Lâm, xã Bọ Nhầy, huyện Oyadav (Ảnh Đội K52).

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, các hài cốt liệt sĩ tìm thấy hiện chưa xác định được danh tính, được xác định hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và đang trong quá trình tiêu hủy mạnh, chỉ còn lại răng, xương ống chân, xương ống tay và một số mảnh xương nhỏ. Bên cạnh đó, di vật được tìm thấy còn có cúc áo bộ đội, dép cao su, camen, khay đựng thuốc inox, lọ thuốc Penicilin, bát sắt tráng men và tăng. “Hiện các hài cốt đã được lấy mẫu theo quy định và được lưu giữ tại nơi đóng quân của đơn vị để chờ ngày đưa về Việt Nam an táng”, Thượng tá Nguyễn Xuân Toản nói.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 5 cho biết, trong hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng vũ trang, mà còn là nghĩa cử thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 phối hợp cùng chính quyền địa phương nước bạn tiến hành quy tập một hài cốt liệt sĩ (Ảnh Đội K52).

“Nhiệm vụ của các đội tìm kiếm không chỉ là tìm kiếm và quy tập, mà còn góp phần gìn giữ, bồi đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ còn tham gia hoạt động đối ngoại quân sự, thăm hỏi và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại địa bàn đóng quân”, Thiếu tướng Trần Minh Trọng chia sẻ.