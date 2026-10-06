Dự báo thời tiết ngày 6/10

Bắc Bộ trời se lạnh về đêm và sáng; trưa, chiều giảm mây, trời hửng nắng. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Lào Cai, ngày nắng, đêm không mưa; đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm sâu, vùng cao và núi cao trời rét, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng thấp phổ biến khoảng 21-22 độ C, vùng cao khoảng 16-18 độ C, vùng núi cao có nơi giảm xuống 12 độ C.