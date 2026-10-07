Thời tiết hôm nay 7/10: Bắc bộ ngày nắng, Huế - Đà Nẵng mưa rất lớn

Ngày 7/10, Bắc bộ trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/10, Bắc bộ ít mây, trời nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Tây Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 28-31 độ C. Đông Bắc bộ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 29-31 độ C. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Huế - Đà Nẵng mưa to đến rất to

Miền Trung là khu vực có diễn biến thời tiết đáng lưu ý trong ngày 7/10.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi. Khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến Huế có mưa, mưa vừa và dông; riêng TP. Huế có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung bộ, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam khu vực chiều và đêm có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Bản tin lúc 3h30 sáng 7/10 cho biết, từ đêm 6/10 đến sáng sớm 7/10, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 6/10 đến 3h ngày 7/10 tại Cảng Chân Mây, TP. Huế đạt 196,4 mm; một điểm đo tại TP. Đà Nẵng đạt 114,8 mm.

Từ ngày 7/10 đến đêm 8/10, Huế - Đà Nẵng được dự báo có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm. Phía Đông Quảng Ngãi phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo có thể xuất hiện mưa cường độ trên 100 mm trong 3 giờ.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn tại Huế và Đà Nẵng ở cấp 2.

Nam bộ chiều tối có mưa

Cao nguyên Trung bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP.HCM nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông tại Trung bộ, Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 7/10/2026 tại 34 tỉnh, thành

Nhiệt độ thể hiện theo khoảng dự báo của khu vực khí tượng chứa địa phương. Các tỉnh có địa bàn trải rộng qua nhiều vùng khí hậu được thể hiện theo biên nhiệt tổng hợp.