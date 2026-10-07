Lộ diện hình dáng đại nút giao kết nối Vành đai 3,5 với trục đại lộ lớn nhất Thủ đô

VIDEO: Đại nút giao kết nối Vành đai 3,5 với trục đại lộ lớn nhất Thủ đô đang được gấp rút thi công.

Dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt triển khai trong giai đoạn 2022-2026, với tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng. Công trình nằm trên địa bàn xã An Khánh, thành phố Hà Nội, được khởi công cuối tháng 2/2025.

Ban quản lý dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công tại nhiều vị trí, huy động máy móc, nhân lực triển khai đồng loạt các hạng mục như hầm chui, cầu nhánh, đường dẫn và hệ thống thoát nước. Hiện dự án đạt trên 33,1% giá trị xây lắp.

Các hạng mục hầm kín, hầm hở và đường dẫn đang được thi công. Khi hoàn thành, tuyến hầm sẽ đưa dòng xe hướng Hoàng Tùng - Quốc lộ 32 đi ngầm dưới Đại lộ Thăng Long, xóa điểm giao cắt tại nút giao.

Dự án có hạng mục nổi bật là hầm chui hướng đường Hoàng Tùng đi Quốc lộ 32. Hầm thiết kế 4 làn xe, dài khoảng 975 m.

Đoạn hầm kín nằm dưới Đại lộ Thăng Long dài khoảng 150 m. Hai phía là các đoạn hầm hở và đường dẫn kết nối với hệ thống đường hiện hữu.

Ngoài hầm chui, dự án đang thi công 4 nhánh cầu tuabin. Hệ thống cầu dài 2.357 m, rộng 8,8 m, mỗi nhánh gồm 2 làn xe. Tại các nút giao, nhiều trụ và nhịp cầu đã thành hình.

Công trình khi hoàn thành được kỳ vọng tăng khả năng lưu thông, giảm xung đột giữa các dòng phương tiện, đồng thời cải thiện kết nối giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long và các tuyến giao thông quan trọng ở phía Tây Hà Nội.

Phối cảnh 3D và vị trí thi công của dự án.