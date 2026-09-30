Dự báo thời tiết ngày 30/9

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, một số nơi nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại Lào Cai, ngày nắng, nền nhiệt ở mức khá cao, trong đó khu vực phường Lào Cai và Yên Bái có nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C; vùng núi cao có nhiệt độ thấp hơn, nhất là về đêm và sáng sớm.

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