Nắng nóng ở Bắc Bộ kéo dài đến khi nào?

Theo đó, ngày 1/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Thời gian có nhiệt độ cao trong ngày từ khoảng 11-16 giờ.

Trước đó, trong 24 giờ qua, nền nhiệt tại nhiều khu vực đã tăng cao. Ngày 30/9, nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ, một số nơi vượt 36 độ.

Cụ thể, Chi Nê (Phú Thọ) ghi nhận 36,8 độ; Nho Quan (Ninh Bình) 36,4 độ; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 36,3 độ và Nam Đông (TP. Huế) 36,1 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 50-60%.

Nắng nóng tại các khu vực này còn tiếp diễn trong ngày 1/10. Tuy nhiên, từ ngày 2/10, nắng nóng diện rộng sẽ dần kết thúc.

Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Người dân cũng có nguy cơ mất nước khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Trái ngược với khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Chiều tối và đêm 30/9, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Thực tế trong ngày 30/9, Nam Bộ và Lâm Đồng đã xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 7 giờ đến 15 giờ có nơi trên 35mm, như Vĩnh Châu (TP. Cần Thơ) 40mm, Càng Long (Vĩnh Long) 36,2mm và NTQĐ U Minh (Cà Mau) 40,2mm.