Dự báo thời tiết ngày 25/9
Bắc Bộ nhiều nơi có nắng, vài nơi có mưa dông vào chiều tối và đêm. Tại khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông; từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, chủ yếu vào chiều và tối, có nơi mưa to. Tại Lào Cai, ngày có lúc hửng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 34 độ C, một số nơi vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ; vùng cao và núi cao đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-259-post910343.html