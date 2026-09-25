Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phân cấp nhưng không được dẫn tới phân tán trách nhiệm

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

Đoàn Kiểm tra, giám sát đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn có yêu cầu tổ chức và quản trị rất lớn. Sau sắp xếp, Thành phố có 173 đảng bộ trực thuộc, phạm vi quản lý cán bộ rộng, đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý lớn. Trong bối cảnh đó, Thành ủy đã giữ được sự đoàn kết, ổn định, lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, không để phát sinh khoảng trống thẩm quyền, đồng thời từng bước chuyển trọng tâm từ “ổn định bộ máy” sang “nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả thực thi”.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động ban hành cơ chế chuyển tiếp về phân cấp quản lý cán bộ sau sắp xếp, sau đó tiếp tục chuẩn hóa bằng các quy định mới về phân cấp và tiêu chuẩn chức danh; ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Đây là những quyết định quan trọng thể hiện trách nhiệm chính trị của Ban Thường vụ Thành ủy trong điều kiện bộ máy thay đổi nhanh, yêu cầu đối với cán bộ cơ sở tăng mạnh và khối lượng công việc được phân cấp ngày càng lớn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị phát biểu.

Đoàn ghi nhận nhiều kết quả cụ thể trong quy hoạch, bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá cán bộ. Về công tác quán triệt và thực hiện nghị quyết, Đoàn kiểm tra, giám sát cho rằng, nhiều chương trình, kế hoạch hành động được ban hành kịp thời, phân công cơ quan chủ trì gắn với nhiệm vụ phát triển của Thành phố. Đối với hạn chế đã chỉ ra ở đợt 1, 173/173 cấp ủy trực thuộc đã ban hành chương trình hoặc kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Thành ủy đã triển khai bộ tiêu chí 6 nhóm để đánh giá chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục nâng lên một bước: Từ “đã học, đã quán triệt, đã ban hành chương trình” sang việc “đã tạo ra chuyển biến gì, sản phẩm gì, giải quyết được vấn đề gì”. Đồng thời, phải có mục tiêu, sản phẩm, cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ, chỉ số tác động và cơ chế đánh giá định kỳ; bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất, tránh khoảng cách giữa quyết tâm chính trị và năng lực thực thi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu.

Về phân cấp quản lý cán bộ và chất lượng đội ngũ, Chủ tịch Quốc hội đánh giá việc phân cấp, ủy quyền đã tạo điều kiện để cấp cơ sở chủ động hơn trong kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ và xử lý công việc. Tuy nhiên, ở một số địa bàn, đội ngũ cán bộ tham mưu còn mỏng, thiếu cán bộ chuyên môn sâu về khoa học - công nghệ, dữ liệu, chuyển đổi số; một số hồ sơ quy trình và cơ chế phối hợp ngành dọc còn bất cập, cần chuẩn hóa. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục rà soát toàn bộ cơ chế phân cấp theo nguyên tắc: Giao thẩm quyền phải đồng thời với tạo điều kiện thực hiện. Cấp trực tiếp quản lý, phân công, sử dụng cán bộ phải chịu trách nhiệm chính về nhận xét, đánh giá và chất lượng đầu ra. Cơ quan tham mưu Thành ủy phải tăng cường hướng dẫn, giám sát và cảnh báo sớm rủi ro phát sinh.

Về quy hoạch, luân chuyển và đánh giá cán bộ, công tác quy hoạch, bố trí cán bộ đã triển khai với quy mô lớn, chú trọng cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, bố trí một số chức danh không phải người địa phương. Tuy nhiên, nguồn cán bộ chuyên sâu, cán bộ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số vẫn còn hạn chế; giữa các khối, ngành, cấp còn chưa thực sự liên thông.

Ghi nhận nỗ lực đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, tiến độ, chất lượng, KPI, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, kết quả đánh giá phải được sử dụng thực chất trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, khen thưởng, sàng lọc và thay thế cán bộ; nếu không gắn với quyết định cán bộ thì đánh giá sẽ khó chuyển biến.

Về kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc tự kiểm tra chuyên đề ở một số cấp ủy chưa thường xuyên; nghiệp vụ xác minh tài sản thu nhập còn khó khăn; dữ liệu phục vụ kiểm soát chưa liên thông. Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực: Số hóa khối lượng lớn tài liệu, phát triển cơ sở dữ liệu đảng viên, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, xử lý nhiều điểm nghẽn trong chiến dịch chuyển đổi số. Tuy nhiên, yêu cầu tiếp theo là chuyển đổi số phải phục vụ công tác quản trị, dự báo, cảnh báo rủi ro, chứ không dừng ở việc số hóa quy trình cũ.