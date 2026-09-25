Cảnh báo đợt mưa lớn cục bộ kèm lốc sét tại Trung Bộ và Nam Bộ từ chiều tối 25/09/2026

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ bước vào đợt mưa dông diện rộng từ chiều tối và đêm 25/09/2026. Lượng mưa cục bộ tại nhiều điểm có khả năng vượt ngưỡng 80mm trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và lốc sét nguy hiểm.

Diễn biến mưa lớn trong ngày 25/09/2026

Trong ngày 25/09/2026, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ xuất hiện những điểm mưa rất to.

Tổng lượng mưa ghi nhận từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 25/09/2026 tại một số trạm tiêu biểu đo được như sau:

Đò Đao (Nghệ An): 101.8mm

Đồng Hới (Quảng Trị): 97.6mm

Kỳ Khang (Hà Tĩnh): 81.8mm

Dự báo lượng mưa trong 24 giờ tới

Từ chiều tối và đêm 25/09/2026, hình thế thời tiết xấu tiếp tục duy trì tại các khu vực trọng điểm với lưu lượng phân bổ cụ thể:

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20–40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng: Xuất hiện mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa dao động 10–30mm, cục bộ có điểm mưa to trên 60mm.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động môi sinh

Cơ quan khí tượng xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở Cấp 1. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng cao độ các hiện tượng cực đoan đi kèm gồm lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng nghiêm trọng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại sườn dốc.

Khuyến cáo hành động an toàn

Chủ động chằng chống nhà cửa, kiểm tra các công trình viễn thông, biển quảng cáo ngoài trời để phòng ngừa gió giật làm gãy đổ.

Người dân tại khu vực miền núi tuyệt đối không lội qua ngầm tràn, suối, khe nhỏ khi nước dâng cao; theo dõi sát các dấu hiệu nứt đất, trượt sạt mái taluy dốc.

Nông dân cần khơi thông dòng chảy tại các cánh đồng trũng để bảo vệ mùa màng trước nguy cơ ngập úng cục bộ.

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 25/09/2026. Bản tin cảnh báo tiếp theo được cập nhật vào lúc 21h00 ngày 25/09/2026.