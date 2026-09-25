TP. Đồng Nai: Thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy

Kiện toàn tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao quyết định thành lập Đảng bộ HĐND TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 25/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai tổ chức công bố các quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố; đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cán bộ theo mô hình mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đồng Nai Vũ Hồng Văn chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út; Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo UBND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng ủy HĐND thành phố, Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng ủy HĐND thành phố và Đảng ủy MTTQ thành phố.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Đồng Nai là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Thành ủy, gồm 3 tổ chức đảng trực thuộc với 55 đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 4 đồng chí.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đặng Minh Nguyệt giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Văn Mi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 4 đồng chí; đồng chí Đặng Minh Nguyệt giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố Đồng Nai là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Thành ủy, gồm 15 tổ chức đảng trực thuộc với 440 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 được chỉ định gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí.

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn trao quyết định thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Lê Thị Thái giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách.

Đáng chú ý, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng thời chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/9/2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh trao quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ảnh: Văn Dũng

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định điều động đồng chí Lê Thị Thái đến công tác tại Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố từ ngày 30/9/2026 để thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy.

Nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động

Bí thư Đảng ủy HĐND TP. Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Văn Dũng

Thay mặt các cơ quan, đơn vị và cán bộ được trao quyết định, Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh khẳng định, việc được giao nhiệm vụ mới vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, chủ động, đổi mới, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh cho biết, ngay sau khi thành lập, hai Đảng bộ sẽ khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và xây dựng chương trình công tác; giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, Đảng ủy HĐND thành phố tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố chủ động tiếp nhận đầy đủ chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận được chuyển giao; kiện toàn tổ chức, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm công việc được thực hiện liên tục, không gián đoạn. Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội.

Đối với Ban Tuyên giáo Thành ủy, sau khi được đổi tên, đơn vị sẽ khẩn trương rà soát, sắp xếp công việc, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo mô hình mới, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Văn Dũng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn chúc mừng các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ được giao nhiệm vụ mới; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Bí thư Thành ủy, Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Trong bối cảnh đó, mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ phải xác lập vị thế mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Đặc biệt, đối với HĐND thành phố, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn ghi nhận những đóng góp quan trọng của cơ quan dân cử trong hơn một năm qua, nhất là việc nghiên cứu, ban hành nhiều nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội có quy mô, tầm vóc chiến lược, tạo động lực cho sự phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, với mục tiêu đưa Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, HĐND thành phố sẽ tiếp tục gánh vác trọng trách ngày càng lớn. Điều này đòi hỏi Đảng bộ HĐND thành phố phát huy vai trò lãnh đạo, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đối với Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Vũ Hồng Văn đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của thành phố Đồng Nai.