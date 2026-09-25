Mercedes tông hàng loạt phương tiện trong mưa, 1 người tử vong

Chiều tối 25/9, xe ô tô hiệu Mercedes BKS 51M-123.. lưu thông trên đường Đỗ Mười hướng từ Thủ Đức về ngã tư An Sương. Khi đến giao lộ Đỗ Mười - Vườn Lài, phường An Phú Đông, TP Hồ Chí Minh, xe Mercedes đã tông vào dòng xe máy, kéo lê một người đàn ông, lao vào vỉa hè, tông vào 2 xe tải của một cửa hàng mua bán xe mới dừng lại.

Một nạn nhân không qua khỏi sau sự cố giao thông.

Tại hiện trường, xe Mercedes bị hư hỏng nặng phần đầu, 6 xe gắn máy và 2 xe tải cũng bị hư hỏng. Người đàn ông bị xe Mercedes kéo lê tử vong tại hiện trường, nhiều người khác bị thương nhẹ.

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa lớn.

CSGT khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Công an phường An Phú Đông phối hợp với Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thời điểm xảy ra sự cố trời đang mưa lớn.