Phối hợp công tác Văn phòng, nâng cao chất lượng tham mưu

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bình Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa 3 Văn phòng.

Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 18 điều, xác định rõ mục đích, nguyên tắc và nội dung phối hợp trọng tâm giữa 3 Văn phòng trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Ngời, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, khẳng định quyết tâm phối hợp chặt chẽ giữa 3 Văn phòng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu xuyên suốt của Quy chế là bảo đảm thông tin được trao đổi đầy đủ, chính xác, kịp thời; nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, nhất là trong xử lý những nhiệm vụ liên ngành, liên cơ quan và các vấn đề quan trọng, cấp bách phát sinh từ thực tiễn.

Trên cơ sở đó, 3 Văn phòng sẽ phối hợp xây dựng chương trình công tác; chuẩn bị, phục vụ các hội nghị, cuộc họp; đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ kịp thời các hoạt động chung của lãnh đạo tỉnh.

Quy chế cũng khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo trong các yêu cầu báo cáo, tổ chức hội nghị, cuộc họp cũng như hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát. Qua đó, sử dụng hiệu quả hơn thời gian, thông tin, dữ liệu và nguồn lực.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Bên cạnh đó, 3 Văn phòng thống nhất tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác và chia sẻ dữ liệu theo quy định, gắn với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và dữ liệu cá nhân.

Đối với các nhiệm vụ có nhiều cơ quan cùng tham gia, Quy chế yêu cầu xác định cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, đầu mối thực hiện, thời hạn và kết quả cần đạt; bảo đảm mỗi nhiệm vụ có một đầu mối chịu trách nhiệm chính, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo 3 Văn phòng sau buổi lễ.

Việc ký kết tạo cơ sở để 3 Văn phòng thống nhất hơn trong trao đổi thông tin, xử lý công việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tạo bước chuyển mới trong công tác tham mưu, tổng hợp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong thời gian tới./.