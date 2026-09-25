Mercedes tông liên hoàn 6 xe máy, 3 ô tô ở TPHCM, người đàn ông tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra lúc 17h chiều nay (25/9) trên đường Đỗ Mười, đoạn qua phường An Phú Đông, TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TK

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên trời đang mưa lớn, chiếc ô tô Mercedes lưu thông trên đường Đỗ Mười (QL1A cũ) theo hướng từ ngã tư Bình Phước về ngã tư An Sương.

Khi gần đến giao lộ với đường Vườn Lài, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát, lao tới tông liên hoàn vào 6 xe máy và 1 ô tô đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm cực mạnh khiến các phương tiện bị húc văng, nằm la liệt trên mặt đường. Chưa dừng lại, chiếc Mercedes tiếp tục kéo lê một người đàn ông cùng xe máy lao thẳng lên vỉa hè, rồi đâm mạnh vào 2 ô tô tải của một cửa hàng mua bán xe gần đó rồi mới dừng lại hẳn.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy bị kéo lê tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương được người dân xung quanh khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Chiếc Mercedes kéo lê một người đàn ông cùng xe máy lao thẳng lên vỉa hè, rồi đâm mạnh vào 2 ô tô tải của một cửa hàng mua bán xe gần đó mới dừng lại. Ảnh: TK

Nhiều xe máy nằm ngổn ngang trên đường. Ảnh: TK

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc Mercedes móp méo, hư hỏng nặng phần đầu. Nhiều xe máy nằm ngổn ngang, biến dạng. Hai ô tô tải đậu trên vỉa hè bị tông trúng, dập móp phần đầu.

Vụ việc xảy ra đúng giờ tan tầm, cộng thêm mưa lớn khiến giao thông qua khu vực đường Đỗ Mười bị ùn xe nghiêm trọng.

Nhận tin báo, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường An Phú Đông nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức phân luồng; đồng thời, tiến hành trích xuất camera an ninh để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.