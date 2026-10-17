Drake bị kiện

Theo Billboard, nhạc sĩ Aviel Calev Hirschfield đã khởi kiện Drake cùng các bên liên quan, cho rằng phần điệp khúc của ca khúc Janice STFU có lời hát và giai điệu trùng khớp với bản demo do anh thực hiện cho nam rapper. Vụ việc đặt ra những tranh cãi về quyền tác giả và việc ghi nhận đóng góp sáng tạo trong quá trình sản xuất âm nhạc.

Hirschfield cho biết anh sáng tác bản demo trong khoảng thời gian từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026. Theo cáo buộc, phần điệp khúc được xây dựng với cảm hứng từ ca khúc I Follow Rivers của Lykke Li. Nhạc sĩ cho rằng tác phẩm của mình đã được sử dụng trong phiên bản phát hành chính thức của Janice STFU, nhưng anh không được ghi tên hay nhận khoản thù lao tương xứng.

Theo nội dung được Billboard dẫn lại, Hirschfield cáo buộc Drake và các bị đơn liên quan không thừa nhận đóng góp của anh, đồng thời cho rằng nam rapper vẫn khẳng định mình là người tự sáng tác phần điệp khúc. Những cáo buộc này hiện là trọng tâm của vụ kiện. Chưa thể xem đây là kết luận cuối cùng về trách nhiệm pháp lý của các bên.

Vụ kiện xuất hiện khi Janice STFU đang là một trong những ca khúc nổi bật trong album Iceman của Drake. Bài hát được phát hành ngày 15/5, nằm ở vị trí thứ tư trong danh sách ca khúc của album, trước khi được đưa lên các đài phát thanh rhythmic contemporary tại Mỹ từ ngày 19/5 với vai trò đĩa đơn thứ hai của dự án.

Ngay khi ra mắt, Janice STFU đã đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100. Thành tích này đánh dấu lần thứ 14 Drake đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn danh giá của Mỹ, đồng thời là ca khúc thứ 10 của anh ra mắt trực tiếp ở vị trí số một.

Bài hát cũng giúp Drake lần đầu tiên kể từ In My Feelings năm 2018 có ca khúc giữ vị trí dẫn đầu Billboard HOT 100 trong nhiều tuần. Trước đó, In My Feelings từng có 10 tuần đứng đầu bảng xếp hạng này.

Không chỉ ca khúc chủ đề gây chú ý, album Iceman cũng ghi nhận kết quả thương mại tích cực. Theo số liệu được công bố trong bài viết của InMusic, album mở màn với 463.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ và đứng đầu Billboard 200.

Với thành tích này, Drake cân bằng kỷ lục của Taylor Swift về số album quán quân Billboard 200 đối với nghệ sĩ solo, khi cả hai cùng có 15 album đứng đầu bảng xếp hạng. Đáng chú ý, Habibti và Maid of Honour lần lượt ra mắt ở vị trí thứ hai và thứ ba, giúp Drake trở thành nghệ sĩ đầu tiên đồng thời chiếm trọn ba vị trí dẫn đầu Billboard 200.

Thành công thương mại của Janice STFU khiến vụ kiện thu hút sự chú ý, song kết quả trên các bảng xếp hạng không quyết định tính đúng sai của những cáo buộc về bản quyền. Trọng tâm của vụ việc là nguồn gốc phần điệp khúc, mức độ tương đồng giữa bản demo và bản phát hành chính thức, cũng như vai trò của những người tham gia quá trình sáng tác.

Trong ngành công nghiệp âm nhạc, việc một nghệ sĩ nhận được bản demo từ nhạc sĩ khác không tự động đồng nghĩa với hành vi vi phạm bản quyền nếu tác phẩm được sử dụng theo thỏa thuận hợp pháp. Ngược lại, nếu có bằng chứng cho thấy một phần sáng tác được sử dụng mà không có sự cho phép cần thiết hoặc không ghi nhận quyền lợi của tác giả, tranh chấp có thể phát sinh.

Vì vậy, các tài liệu liên quan đến quá trình gửi bản demo, trao đổi giữa các bên và mức độ tương đồng về lời ca, giai điệu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ vụ việc. Hiện những thông tin được dẫn lại mới phản ánh cáo buộc từ phía Hirschfield, chưa đủ để khẳng định Drake đã vi phạm bản quyền.

Vụ kiện một lần nữa cho thấy những vấn đề phức tạp xoay quanh quyền tác giả trong ngành công nghiệp âm nhạc, đặc biệt khi một ca khúc đạt thành công lớn và thu hút sự quan tâm rộng rãi. Đối với Janice STFU, câu hỏi quan trọng không chỉ nằm ở thành tích trên bảng xếp hạng mà còn ở việc những đóng góp sáng tạo được xác định và bảo vệ như thế nào trong quá trình tạo nên một bản hit.