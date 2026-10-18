Nữ ca sĩ 'đối đầu' 2 concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Tinh hà say hi

Concert của Phùng Khánh Linh được xây dựng thành 4 hồi với những chủ đề riêng, lần lượt là Have You Ever Been in Love?, Grief Is the Price You Pay for Love, Love Is a Kind of Madness và Love May Die But I Will Not. Cấu trúc 4 hồi này tạo thành mạch cảm xúc xuyên suốt, từ những câu hỏi về tình yêu, trải nghiệm mất mát, sự cuồng nhiệt và hỗn loạn đến khả năng đứng dậy sau tổn thương.

Mở đầu chương trình là cinematic film intro mới, dẫn vào những ca khúc Grief Is the Price You Pay for Love, Ám Ảnh Về Anh, Hiện Thực Phũ Phàng, Linh Cảm và Cờ Người. Chuỗi bài hát đặt nền móng cho thế giới nội tâm mà Phùng Khánh Linh lần lượt mở ra trong suốt đêm diễn.

Sang hồi thứ hai, concert chuyển hướng với loạt ca khúc được làm mới theo phong cách dark synth-pop, gồm Căn Gác Mùa Hè, Quý Cô Say Xỉn, Mùa Hè 1994, Năm Ngoái Giờ Này, Gói Tình Em Rồi Về, Một Phút Giây (MPG) và Chỉ Còn Lại Hai Ta. Sự thay đổi trong cách phối khí mang đến một diện mạo khác cho những sáng tác quen thuộc, đồng thời tạo nên sắc thái âm thanh tối hơn, giàu tính điện tử và có sự kết nối rõ nét với ngôn ngữ trình diễn sân khấu.

Ở hồi thứ ba, cảm xúc được đẩy lên cao trào với Anh Là Thằng Tồi, Ước Anh Tan Nát Con Tim, Hãy Nói Anh Sai Rồi, Tâm Sự Với Đêm Một Mình và Khóc Blóck. Đáng chú ý, Chạy - Sáng Tối được trình diễn theo phiên bản rock, tạo thêm một điểm chuyển về năng lượng trong mạch biểu diễn. Đây là hồi duy nhất có một sáng tác không phải của Phùng Khánh Linh - bài Sáng Tối của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng.

Hồi cuối mang tên Love May Die But I Will Not - tình yêu có thể kết thúc, nhưng tôi thì không. Đây cũng là tuyên ngôn gợi mở cách nhìn về hành trình cảm xúc của toàn bộ chương trình: sau những mất mát và đổ vỡ, con người vẫn có thể tiếp tục sống, đối diện với chính mình và tìm thấy một điểm tựa để bước tiếp.

Sau phần diễn chính, chương trình bước vào encore với Lửa Gần Rơm Lâu Ngày Cũng Bén, Look At Cô Gái, Hôm Nay Tôi Buồn, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi và Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã (Bye Bye). Phần kết mở ra không gian giao lưu gần gũi. Trên sân khấu, Phùng Khánh Linh không giấu nổi xúc động và gửi lời tri ân khán giả cũng như ê-kíp - những người mà cô gọi là tri kỷ, đã kiên trì và âm thầm đứng sau hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ từ năm 2020 đến nay.

Ngoài âm nhạc khá ấn tượng, khâu dàn dựng concert mới nhất của Phùng Khánh Linh cũng gây chú ý. Sân khấu có tạo hình lâu đài, kết hợp hệ thống màn hình LED và thiết kế ánh sáng quy mô lớn, tạo không gian thị giác cho câu chuyện được kể. Bên cạnh sân khấu chính còn một sân khấu phụ giữa khu vực khán giả. Việc di chuyển giữa các khu vực sân khấu, kết hợp những đoạn phim chuyển cảnh, visual nối tiếp và phần trình diễn của ban nhạc, tạo nên trải nghiệm tương đối liền mạch giữa âm nhạc và dàn dựng.