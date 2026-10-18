Concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' 2026 tạo dấu ấn với chương văn hóa

Đêm diễn mở màn bằng không khí sôi động qua các tiết mục "Hỏa tâm"

Với quy mô gần 50.000 khán giả mỗi đêm, concert diễn ra trong hai ngày 17 và 18.10, được xây dựng thành 9 chương với những chủ đề riêng. Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, hiệu ứng sân khấu và câu chuyện cảm xúc tạo nên một hành trình trình diễn đa dạng, trong đó yếu tố giải trí được đặt cạnh những thông điệp về gia đình và bản sắc dân tộc.

Đêm diễn mở màn bằng không khí sôi động qua các tiết mục Hỏa tâm, Ngầu đét và Thăng hoa. Tinh thần dám thử thách giới hạn tiếp tục được thể hiện trong những màn kết hợp như Buông tay, Xin hãy thứ tha và Chiến. Mỗi nghệ sĩ mang đến màu sắc riêng, góp phần tạo nên không gian trình diễn giàu năng lượng.

Hình ảnh con thuyền bay giữa không trung, chở Phùng Minh Cương và Hà An Huy khiến khán giả bất ngờ

Điểm nhấn nằm ở cách ê-kíp khai thác không gian sân khấu để mở rộng trải nghiệm của khán giả. Trong tiết mục Trước khi em tồn tại, nghệ sĩ đã đu dây từ cuối khán đài tiến vào sân khấu chính.

Ở Em chỉ im lặng, hình ảnh con thuyền bay giữa không trung, chở Phùng Minh Cương và Hà An Huy, tạo nên khoảnh khắc thị giác ấn tượng. Trong khi đó, MC Anh Tuấn mang đến sắc thái lắng đọng khi trình diễn cello trong tiết mục Em tôi.

Tiết mục "Em tôi" là một trong những điểm chạm cảm xúc của đêm diễn

Chính tiết mục Em tôi cũng trở thành một trong những điểm chạm cảm xúc của đêm diễn. Phần trình diễn của Cheng khiến nhiều khán giả xúc động; trên sân khấu, Đinh Mạnh Ninh, Thanh Duy, Thỏ (Da LAB), Hoàng Tôn và 14 Casper cũng không giấu được những giọt nước mắt.

Chia sẻ về tiết mục, Đinh Mạnh Ninh nhấn mạnh ý nghĩa của Em tôi không chỉ nằm ở tình cảm giữa những người thân trong gia đình, mà còn gắn với tình yêu quê hương, đất nước.

Bên cạnh những khoảnh khắc lắng đọng, concert dành không gian cho ký ức tuổi thơ qua các ca khúc Nhỏ xíu nhỏ xiu, Nhong nhong nhong và Cơm nhà. Những giai điệu gần gũi đưa khán giả trở về với những năm tháng hồn nhiên, tạo khoảng lặng giữa không khí náo nhiệt của đại nhạc hội.

Mở đầu chương văn hoá với tiết mục "Trên đất mình"

Nếu những tiết mục về tình thân đưa khán giả trở về với các giá trị gần gũi, chương văn hóa tiếp tục mở rộng mạch cảm xúc bằng âm nhạc mang âm hưởng truyền thống.

Đây là phần trình diễn được xem như dấu ấn riêng của "Anh trai vượt ngàn chông gai", nơi các chất liệu văn hóa dân tộc được tái hiện qua cách thể hiện đương đại.

Năm nay, chương văn hóa được chia thành hai phần Lễ và Hội. Phần Lễ mở đầu bằng Trên đất mình, gây chú ý với những câu cải lương qua phần thể hiện của Đại Nghĩa, Jun Phạm, Mew Amazing và BB Trần. Tiếp đó, Đại khải hoàn khép lại phần Lễ bằng không khí hào hùng, khơi gợi niềm tự hào về lịch sử dân tộc.

Tiết mục “Tích tịch tình tang” mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc, góp phần tôn vinh các giá trị truyền thống tại concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” 2026

Các tiết mục Chim sáo ngày xưa, Lý ngựa ô và Tích tịch tình tang tiếp tục đưa âm hưởng dân gian đến gần khán giả. Thay vì chỉ tái hiện những chất liệu quen thuộc, chương trình đặt chúng trong không gian trình diễn hiện đại, tạo cơ hội để người trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống qua âm nhạc và trải nghiệm sân khấu.

Khép lại chương văn hóa, Tiếng ru cội nguồn truyền tải thông điệp “nối vòng tay lớn, nối tình đồng bào”. Hàng nghìn khán giả nắm tay nhau, tạo nên hình ảnh giàu ý nghĩa về sự gắn kết cộng đồng.

Đây cũng là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm mở màn, khi sân khấu không chỉ là nơi nghệ sĩ biểu diễn mà còn trở thành không gian để khán giả cùng chia sẻ cảm xúc và niềm tự hào về cội nguồn.

Khép lại chương văn hóa, tiết mục "Tiếng ru cội nguồn" truyền tải thông điệp “nối vòng tay lớn, nối tình đồng bào”

Đan xen với các tiết mục giàu màu sắc văn hóa là những bản tình ca, giúp thay đổi nhịp điệu của chương trình, duy trì sức nóng, đồng thời tạo nên những sắc thái khác nhau trong hành trình âm nhạc.

Theo nhà sản xuất, toàn bộ vé của hai đêm concert đã được bán hết từ ngày 28.9. Thông tin này cho thấy sức hút của chương trình đối với người hâm mộ, trong bối cảnh mùa thứ hai phải tiếp tục tạo dấu ấn sau thành công của mùa đầu tiên.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026 đã cho thấy sức hấp dẫn của một chương trình âm nhạc

Đêm diễn thứ hai diễn ra tối 18.10 tại TP.HCM, tiếp tục hành trình hội ngộ giữa 33 anh tài và khán giả.

Qua đêm mở màn, "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026 cho thấy sức hấp dẫn của một chương trình âm nhạc không chỉ đến từ quy mô sân khấu hay hiệu ứng trình diễn, mà còn từ khả năng kết nối cảm xúc, khơi gợi ký ức và đưa những giá trị văn hóa đến gần công chúng đương đại.