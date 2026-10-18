Lisa - con gái Khánh Thi tập văn nghệ mừng ngày Phụ nữ Việt Nam siêu đáng yêu

Từ khi bước sang tuổi thứ 3, Lisa - con gái út nhà Khánh Thi và Phan Hiển bắt đầu bước vào việc học nghệ thuật. Đầu tiên, cô bé sẽ tập múa ballet và nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Mới đây, Khánh Thi còn khoe những hình ảnh mới nhất về việc tập luyện văn nghệ mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 của Lisa.

Lisa xinh xắn, đáng yêu trong bộ váy hồng khi đi tập văn nghệ mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Cô bé ở trong những hình ảnh mới nhất tỏ ra chuyên nghiệp và chững chạc trong từng động tác múa. Nếu anh cả Kubi và chị hai Anna nhiều lần xuất hiện với những thành tích nổi bật trong lĩnh vực dancesport thì hiện tại, nhiều người cũng kỳ vọng Lisa sẽ nối bước anh chị. Cô bé chưa tròn 3 tuổi đã bộc lộ năng khiếu nhảy múa và được nhận xét là thừa hưởng năng khiếu từ bố mẹ.

Trước đó, trên MXH, những hình ảnh của Lisa khiến khán giả bị "đốn tim" vì quá đáng yêu và xinh xắn. Mới gần 3 tuổi, cô bé đã trở thành hot kid trong làng giải trí. Mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ, bé Lisa nhận được lượng tương tác lớn từ mạng xã hội. Nhiều người khẳng định, bé út nhà Khánh Thi - Phan Hiển còn "hot" hơn cả ba mẹ.

Thực tế, Lisa tuy còn nhỏ nhưng cô bé đã có lượng fan đông đảo vì vẻ ngoài đáng yêu cùng nhiều khả năng đặc biệt. Theo bố mẹ cô bé chia sẻ, Lisa có khả năng vận động nhảy múa thừa hưởng từ gia đình.

"Cô tiên xanh" Lisa - con gái út nhà Khánh Thi gây thương nhớ với khán giả bởi vẻ ngoài lí lắc. Clip: FBNV

Khánh Thi tiết lộ, khi diện trang phục nhảy múa ra sàn tập cùng bố mẹ và anh chị, Lisa bộc lộ năng khiếu "cảm" nhạc rõ nét. Cô bé 2 tuổi đã có thể bắt chước được các động tác đơn giản của bố mẹ. Khán giả nhận xét Lisa có gen trội từ bố mẹ và tương lai sẽ theo nghiệp của gia đình.

Lisa mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội đều chiếm trọn "spotlight" của bố mẹ bởi vẻ ngoài đáng yêu, trong trẻo. Đây không phải là lần đầu bé Lisa - con gái Khánh Thi và Phan Hiển nhận được lời khen từ cộng đồng mạng. Với ngoại hình xinh xắn dễ thương cùng sự lém lỉnh, Lisa đã chinh phục được trái tim nhiều khán giả. Chính Khánh Thi có lần còn chia sẻ hiện tại Lisa còn hot hơn cả bố mẹ, bằng chứng là mỗi lần đăng ảnh Lisa, Facebook của Khánh Thi nhận được tương tác lớn.

Lisa thừa hưởng gen nhảy múa từ gia đình.

Dù con bộc lộ năng khiếu nhảy múa sớm nhưng với Khánh Thi, cô và ông xã không định hướng cho con nhiều. Với 3 con, cặp đôi kiện tướng dance sport muốn con được tự do làm việc mình yêu thích nhất. Ở nhà, Khánh Thi hay Phan Hiển đều không dạy nhảy cho các con nhưng nhờ gen trội cùng thiên phú nên cả 3 đều "nhạy" nhạc, động tác nhảy múa nhuần nhuyễn.

Đặc biệt, con gái út Lisa bộc lộ rõ năng khiếu của mình. Hiện tại, cô bé đang được tiếp xúc "sâu" với nghề của bố mẹ bằng việc thường xuyên làm quen với sàn tập.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Ảnh: FBNV