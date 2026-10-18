Ca sĩ mặt nạ được cứu?

Sau hai tập đầu tiên, Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 nhận về những phản hồi chưa tích cực từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng các màn trình diễn ở bảng A và B chưa đủ sức tạo bất ngờ như những mùa trước. Chất lượng tiết mục bị đánh giá thiếu nổi bật, trong khi sự xuất hiện của nhiều giọng ca quen thuộc càng khiến chương trình mất đi yếu tố khó đoán vốn là điểm hấp dẫn của format.

Việc một số nghệ sĩ được cho là từng tham gia Anh trai “say hi” và Em xinh “say hi” xuất hiện trong chương trình khiến khán giả cảm thấy thiếu mới mẻ. Khi người xem đã quen với màu sắc âm nhạc và cách thể hiện của các giọng ca này trong những chương trình trước đó, yếu tố nhận diện nghệ sĩ phía sau lớp mặt nạ phần nào giảm sức hấp dẫn.

Thời điểm phát sóng cũng là một thách thức với chương trình. Khi Anh trai vượt ngàn chông gai và Tinh hà “say hi” vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng, Ca sĩ mặt nạ chưa tạo được dấu ấn đủ mạnh để nổi bật giữa cuộc cạnh tranh của các chương trình âm nhạc trên truyền hình.

Chuyện tình của Bích Phương, Tăng Duy Tân tiếp tục được khai thác

Trong bối cảnh đó, bảng C cũng là bảng cuối cùng của vòng 1 lên sóng tối 17/10. Trong tập này, một trong những yếu tố gây chú ý và được khai thác nhiều là mối quan hệ giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân. Hai nghệ sĩ chưa công khai xác nhận chuyện tình cảm. Tuy nhiên, việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau và chia sẻ hình ảnh cùng đối phương trên mạng xã hội khiến khán giả mặc định 2 nghệ sĩ hẹn hò.

Tại Ca sĩ mặt nạ, chương trình tiếp tục đưa mối quan hệ này vào tâm điểm chú ý. Bích Phương và Tăng Duy Tân nhiều lần được ghép đôi, đẩy vào đứng cạnh nhau, thậm chí nam ca sĩ còn được yêu cầu quay về phía “bạn gái tin đồn” để nói lời tỏ tình.

Tăng Duy Tân tham gia tập 3 Ca sĩ mặt nạ với vai trò cố vấn khách mời. Ảnh: NSX.

Về phần âm nhạc, sau các giọng ca được cho là Lyhan, Quân A.P, Negav… ở 2 tập đầu tiên, tập C có ca sĩ khác cũng được dự đoán là bước ra từ “vũ trụ” Say hi. Đó là CongB. Trong mascot Bò Sữa Achu, thí sinh thể hiện ca khúc Sài Gòn đau lòng ca. Từ màu giọng tới lối xử lý bài hát, nhả chữ, Bò Sữa Achu lập tức khiến khán giả liên tưởng tới CongB ngay những câu đầu tiên.

Khác với bản gốc mang nặng nỗi buồn và những ký ức khó nguôi về thành phố, phần trình diễn của Bò Sữa Achu tại The Masked Singer Vietnam 2026 đem đến cảm giác nhẹ nhàng, lạc quan hơn. Ca khúc qua cách thể hiện của mascot gợi nhắc niềm tin thời gian có thể chữa lành tổn thương, giúp mỗi người vượt qua những ngày tháng khó khăn để hướng đến tương lai bình yên.

Bò Sữa Achu sở hữu chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp, có phần nữ tính. Trấn Thành cho rằng đây có thể là giọng nam có khả năng lên những nốt cao, đồng thời liên tưởng đến màu sắc âm nhạc của ca sĩ indie Khiêm.

Giọng hát của Bò Sữa Achu được cho là rất giống CongB. Ảnh: NSX.

Người "cứu" The Masked Singer

Sau 2 tập chưa làm thỏa mãn mong đợi của người xem, tập 3 đã có tiết mục được khen ngợi, bàn tán. Đó là phần trình diễn của Heo Má Hồng. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét phần trình diễn này đã “cứu” 3 tập đầu tiên của chương trình.

Heo Má Hồng gây chú ý khi làm mới Cầm kỳ thi họa bằng bản phối rock, phô diễn quãng giọng rộng và kỹ thuật thanh nhạc tốt. Dù cách phối khí thay đổi, tiết mục vẫn giữ được âm hưởng dân gian, đồng thời tạo điều kiện để nhân vật phô diễn khả năng xử lý những quãng giọng rộng, đặc biệt ở các nốt cao.

Ngay khi Heo Má Hồng cất giọng, ban cố vấn đã chú ý đến kỹ thuật thể hiện. Tăng Duy Tân nhận định đây có thể là ca sĩ giàu kinh nghiệm, làm chủ sân khấu tốt. Trấn Thành cũng cho rằng giọng hát được xử lý bài bản, có thể xuất phát từ quá trình đào tạo chuyên nghiệp. Anh thậm chí đặt nghi vấn đây chưa phải giọng hát thật của nhân vật.

Bản phối rock cũng đặt ra thử thách đáng kể cho mascot khi ca khúc có nhiều đoạn đòi hỏi khả năng kiểm soát giọng hát và chuyển đổi linh hoạt giữa các quãng. Heo Má Hồng vẫn thể hiện khá gọn gàng, nhất là ở những nốt cao mang âm hưởng dân gian.

Heo Má Hồng có cách rung ngân câu chữ và gằn giọng đặc biệt, khi mạnh mẽ, ma mị khi lại nhả chữ đầy mềm mại, cảm xúc. Lối xử lý linh hoạt này giúp tiết mục Cầm kỳ thi họa qua phần trình diễn của Heo Má Hồng mang màu sắc mới mẻ, khác lạ so với ở Em xinh "say hi". Đặc biệt, phần trình diễn mang nhiều sắc thái, biến hóa liên tục mang đến sự thú vị, hấp dẫn cho người xem.

Khả năng biến hóa và làm chủ sân khấu của Heo Má Hồng khiến ban cố vấn đưa ra hàng loạt phỏng đoán, từ Dương Hoàng Yến, Thanh Ngọc, Ngọc Khuê đến NSND Thanh Hoa. Trong khi đó, khán giả dự đoán đằng sau mascot này có thể là Thanh Ngọc.

Tiết mục của Heo Má Hồng nhận nhiều lời khen ngợi. Ảnh: NSX.

Ở vòng 1 bảng C, Khỉ Xù Mì tạm dẫn đầu với 26,67% bình chọn. Heo Má Hồng có phần trình diễn ấn tượng chỉ đứng thứ hai với 20,95%, theo sau là Lion Vui Tươi với 20%. Bò Sữa Achu nhận 17,14%, còn Cao Bồi Lang xếp cuối với 15,24%.

Với Gạt đi nước mắt do Đỗ Hiếu sáng tác và sản xuất, từng được Noo Phước Thịnh thể hiện, Khỉ Xù Mì lựa chọn màu sắc pop/dance-pop pha rap. Tiết mục có tiết tấu sôi động, đòi hỏi khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa giai điệu và những đoạn rap. Qua phần trình diễn, nhân vật thể hiện sự trẻ trung, nội lực và khả năng biến hóa trên sân khấu. Mascot khoe quãng giọng rộng với những nốt cao vững và sáng. Cô thêm nhiều nốt cao để tạo thêm màu sắc cá nhân cho ca khúc.

Giọng hát này một lần nữa khiến ban cố vấn gặp khó trong việc nhận diện nghệ sĩ. Dù chưa thể thống nhất đáp án, Tăng Duy Tân tiếp tục nhắc đến NSND Thanh Lam. Xét tổng thể tiết mục, phần trình diễn hấp dẫn, bắt tai nhưng chưa đủ mới mẻ và đột phá.